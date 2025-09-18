Viename miesto bare – vaizdas lyg koridoje: įsiaudrinę vyrai pavirto „buliais“

Į įvykio vietą skubėjo ir laidos „Farai“ operatorius.
Įvykio vietoje rasta tik viena užuomina apie grumtynes – kažkieno pamesta striukė. Aplinkybės painios – vieni liudininkai tikino, kad nieko neįvyko, kiti – kad grupė nepažįstamų vyrų užsipuolė baro lankytojus.
„Kiek supratau, atėjo random (liet. atsitiktiniai) tokie marozai, bandė kažką apvogti ar panašiai“, – pareigūnams sakė liudininkė.
„Tą vyrą, kurio nosis praskelta, tai gerai apdaužė“, – pasakojo restorano darbuotoja, pridūrusi, kad incidentą fiksavo telefonu.
Vaizdo įrašuose užfiksuotas chaosas – pirmasis smūgis, kaip trenkiama baro kėde, vėliau pasipylė smūgiai rankomis ir kojomis. Trys prieš vieną, o galiausiai spardomas net ir gulintis. Kitoje baro pusėje – panašus reginys, lyg korida – plaikstosi drabužiai, šūksniai, kumščiai.
Muštynės baigėsi tik tuomet, kai dalis dalyvių išsilakstė. Kaltinamieji pasišalino sportiniais dviračiais.
Pasakojo apie patirtą žalą
Medikų pagalbos prireikė ne vienam. Nukentėjusieji ne tik demonstravo mėlynes ir patinimus, bet ir šmaikštavo:
„Mane traukiniu pravažiavo, po tris kartus snukiu praėjo“, – pasakojo vienas.
„Tekvondo, jeigu nepataiko, būna nepataikvondo“, – juokėsi kitas.
Pareigūnai bandė nustatyti konflikto dalyvius, apklausė restorano darbuotojus ir fiksavo padarytą žalą – nukentėjo lauko inventorius. Baras ketina pateikti pretenzijas.
Kol vieni pasakojo, kad buvo užpulti, kiti tikino, jog patys tapo aukomis. Viena aišku – atsakomybės prisiimti niekas neskuba, o kalti, kaip dažnai nutinka, visada „kiti“.
Muštynes ir konflikto aiškinimąsi galite pamatyti aukščiau esančiame vaizdo įraše.
TIESIOGINĘ LAIDOS TRANSLIACIJĄ ŽIŪRĖKITE ČIA:
Laidą „Farai“ žiūrėkite kiekvieną ketvirtadienį 19:30 per TV3 Televiziją.
Straipsnis parengtas pagal TV3 televizijos laidą „Farai“.