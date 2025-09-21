Pareigūnams įžengus į dūmų pilną butą „mieguistas“ vyrukas tikino: „Karoliukus vėrėm“

Į įvykio vietą skubėjo ir laidos „Farai“ operatorius.
Butas buvo sklidinas dūmų, o šeimininkas ilgai nesugebėjo paaiškinti, kodėl delsė įsileisti gelbėtojus. Viduje – du jaunuoliai, kurie ramiai tvirtino nei dūmus matę, nei juios užuodę. Pavojus kilo dėl ant viryklės prisvilusio puodo su maisto likučiais. Tačiau dar labiau pareigūnus nustebino tai, kas gulėjo ant kambario stalo.
Šachmatų lenta su pažirusiomis figūrėlėmis, popieriaus skiautės su tabaku, plastikinės kortelės, elektroninės svarstyklės, balti milteliai ir užspaudžiami maišeliai – tokia „serviruotė“ pareigūnams sukėlė daug klausimų. Vienas iš jaunuolių ant stalo pamatytą reginį bandė paaiškinti paprastai.
„Karoliukus vėrėm“, – sakė vyras.
Dar labiau pareigūnus nustebino jaunuolių reakcijos. Paklaustas, ar ką nors vartojo, vienas teisinosi, kad „norisi miego“. O atliekant dalinę apžiūrą kitas tarė, kad „čia cirkas be pinigų“.
Nors draudžiamų daiktų nerasta, bute stūksojo seifas, kurio kodo pats šeimininkas nežinojo.
„Neturėsiu aš žinokit prisijungimo prie šito seifo“, – teigė pastarasis.
Kas vyko bute ir kodėl vyrai elgėsi taip keistai – pamatykite aukščiau esančiame vaizdo įraše.
VISĄ LAIDĄ ŽIŪRĖKITE ČIA:
Laidą „Farai“ žiūrėkite kiekvieną ketvirtadienį 19:30 per TV3 Televiziją.
Straipsnis parengtas pagal TV3 televizijos laidą „Farai“.