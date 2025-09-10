Kalendorius
TV3 naujienos > Gyvenimas > Patarimai

Pamatę, ką latvė slepia kojinėse, nustebo ir muitininkai: įspėja visus

2025-09-10 13:05 / šaltinis: TV3 / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: TV3 aut.
2025-09-10 13:05

Lietuvos muitinė socialiniame tinkle „Facebook" dalijasi neįprastomis istorijomis iš pasienio kontrolės punktų. Naujausiame įraše pasakojama apie dvi keliautojas, kurios bandė pergudrauti muitininkus ir slėpti draudžiamus bei privalomus deklaruoti daiktus. Viena jų slėpė vaistus vaikiškose kojinėse, o kita – pinigus savo pačios mūvimose kojinėse.

Policija (nuotr. Fotodiena.lt)
4

Lietuvos muitinė socialiniame tinkle „Facebook“ dalijasi neįprastomis istorijomis iš pasienio kontrolės punktų. Naujausiame įraše pasakojama apie dvi keliautojas, kurios bandė pergudrauti muitininkus ir slėpti draudžiamus bei privalomus deklaruoti daiktus. Viena jų slėpė vaistus vaikiškose kojinėse, o kita – pinigus savo pačios mūvimose kojinėse.

0

TAIP PAT SKAITYKITE:

Abi moterys, kojinėse bandę gabenti daiktus, buvo sustabdytos Panemunės kelio poste.

Kojinėse moterys gabeno kontrabandą
(4 nuotr.)
(4 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Kojinėse moterys gabeno kontrabandą

Kojinėse gabeno vaistų pakuotes

Kaip skelbia Lietuvos muitinė, jų „išradingi“ metodai nepadėjo – prekės ir pinigai buvo sulaikyti.

„Kojinės skirtos šildyti kojas, o ne slėpti kontrabandą!

Panemunės kelio poste muitininkai vieną po kitos sulaikė dvi „išradingas“ keliautojas:

Belgijos pilietė, keliaudama pėsčiomis iš Kaliningrado į Lietuvą, vaikiškose kojinėse lagamine gabeno 114 vnt. nedeklaruotų vaistų pakuočių. Taip pat rasta keli nedeklaruoti maisto papildai ir 2 buteliukai konjako.

Latvijos pilietė, keliaudama pėsčiomis iš Lietuvos į Kaliningradą, savo dėvimose kojinėse slėpė beveik 4 tūkst. eurų.

Pareigūnams ji žodžiu deklaravo 52 tūkst. Rusijos rublių ir 15 eurų, tačiau atlikus asmens apžiūrą paaiškėjo, kad realiai gabeno net 350 tūkst. rublių (apie 3 909 eurus).

Abi istorijos baigėsi vienodai – prekės ir pinigai sulaikyti, o keliautojoms teks atsakyti pagal įstatymus.

Primename: deklaruoti paprasčiau nei slėpti“, – rašoma įraše.

 

