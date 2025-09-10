Pamatę, ką latvė slepia kojinėse, nustebo ir muitininkai: įspėja visus

Abi moterys, kojinėse bandę gabenti daiktus, buvo sustabdytos Panemunės kelio poste.
Kojinėse gabeno vaistų pakuotes
Kaip skelbia Lietuvos muitinė, jų „išradingi“ metodai nepadėjo – prekės ir pinigai buvo sulaikyti.
„Kojinės skirtos šildyti kojas, o ne slėpti kontrabandą!
Panemunės kelio poste muitininkai vieną po kitos sulaikė dvi „išradingas“ keliautojas:
Belgijos pilietė, keliaudama pėsčiomis iš Kaliningrado į Lietuvą, vaikiškose kojinėse lagamine gabeno 114 vnt. nedeklaruotų vaistų pakuočių. Taip pat rasta keli nedeklaruoti maisto papildai ir 2 buteliukai konjako.
Latvijos pilietė, keliaudama pėsčiomis iš Lietuvos į Kaliningradą, savo dėvimose kojinėse slėpė beveik 4 tūkst. eurų.
Pareigūnams ji žodžiu deklaravo 52 tūkst. Rusijos rublių ir 15 eurų, tačiau atlikus asmens apžiūrą paaiškėjo, kad realiai gabeno net 350 tūkst. rublių (apie 3 909 eurus).
Abi istorijos baigėsi vienodai – prekės ir pinigai sulaikyti, o keliautojoms teks atsakyti pagal įstatymus.
Primename: deklaruoti paprasčiau nei slėpti“, – rašoma įraše.
