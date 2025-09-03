Kalendorius
  tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Kontrabandininkai nustebino net pasieniečius: taip oru gabento nelegalaus krovinio dar nebuvo

2025-09-03 15:48 / šaltinis: ELTA
2025-09-03 15:48

Trečiadienio naktį Varėnos ir Prienų rajonuose pasieniečiai perėmė du neįprastu būdu iš Baltarusijos oro balionais į Lietuvą skraidintus cigarečių krovinius, iš viso 20 tūkst. pakelių rūkalų.

Kontrabanda didmaišiuose (nuotr. VSAT)
4

0

Abiem atvejais kontrabanda buvo didmaišiuose, prie kurių buvo pritvirtinta po šešis oro balionus. Tuoj po vidurnakčio iš antradienio į trečiadienį VSAT Varėnos pasienio rinktinės Kriminalinės žvalgybos skyriaus pareigūnai Prienų rajone perėmė iš Baltarusijos įskridusį cigarečių krovinį.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Prie šešių oro balionų buvo pritvirtintas didmaišis biriems produktams. Jame skrido 19 polietileno plėvele apvyniotų dėžių. Tą pačią naktį kiek vėliau Varėnos rajone į pasieniečių rankas pateko dar 21 dėžė kontrabandinių cigarečių, į Lietuvą iš Baltarusijos irgi skraidinta tokiame didmaišyje su šešiais oro balionais.

Kontrabanda didmaišiuose
(4 nuotr.)
(4 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Kontrabanda didmaišiuose

Kaip įprasta rūkalus iš Baltarusijos bandant skraidinti oro balionais, prie abiejų krovinių buvo pritvirtinti GPS siųstuvai. Iš viso abiem atvejais kontrabandininkai prarado 20 tūkst. pakelių cigarečių „NZ Gold“ su baltarusiškomis banderolėmis. Šių rūkalų vertė, įskaičiavus visus Lietuvoje privalomus sumokėti mokesčius, viršija 100 tūkst. eurų.

Dėl neteisėto disponavimo akcizais apmokestinamomis prekėmis VSAT pareigūnai atlieka ikiteisminį tyrimą. Jam vadovauja Kauno apygardos prokuratūros 2-ojo baudžiamojo persekiojimo skyriaus prokuroras. Už tokią nusikalstamą veiką įstatyme numatyta bauda arba laisvės atėmimas iki aštuonerių metų.

Paprastai kontrabandininkai toliau nuo sienos su Lietuva Baltarusijos teritorijoje vienu oro balionu kelia į orą maždaug 3 dėžes, t.y. 1 500 pakelių, rūkalų. Tuomet esant palankioms oro sąlygoms ir vėjo srovėms kelių kilometrų aukštyje toks krovinys pagal kontrabandininkų planus turi įskristi į Lietuvą.

Atvejai, kai vieną didesnį krovinį bandoma gabenti iškart keliais oro balionais, nėra naujiena, tačiau jie kol kas yra gana reti. Iš viso šiemet jau perimta 420 oro balionais iš Baltarusijos skraidintų rūkalų krovinių. Pernai per visus metus jų būta 226. 2022 m. kontrabandos iš Baltarusijos skraidinimo oro balionais atvejų nebuvo, o 2023 m. fiksuoti tik 3 tokie bandymai. Be to, pasieniečiai šiemet sulaikė 86, įtariama, su oro keliu gabenta kontrabanda susijusius asmenis.

