Marijampoliečių šeimai siuntinys iš Tailando apkarto: už „sausainius“ gresia iki 12 metų kalėjimo

Plačiau apie tai – TV3 Žiniose.
Egzotiškas siuntinys iš Tailando, kurį parsisiuntė du Marijampolės gyventojai, muitininkams sukėlė įtarimų. Ir tikrai ne be pagrindo – Vilniaus teritorinės muitinės ir Muitinės kriminalinės tarnybos pareigūnai atidarė dėžę, o ji buvo pilnutėlė sausainių ir kitų užkandžių pakuočių. Tačiau apžiūrėjus atidžiau paaiškėjo, kad dviejose pakuotėse vietoje gardėsių pūpso „žolė“ – beveik pustrečio kilogramo narkotinės medžiagos – kanapių.
„Buvo sulaikyta siunta Vilniaus muitinės tarnyboje, tuomet buvo nustatyta, kad buvo siųsti neva sausainiukai, tačiau tai buvo, kaip įtariama, kanapės – ir nemažas jų kiekis, virš 2 kg“, – komentuoja Kauno apygardos prokurorė Inesa Gulbinienė.
Pareigūnai sulaikė kvaišalų siuntą ir pradėjo ikiteisminį tyrimą. Tyrimui vadovauja Kauno apygardos prokuratūros prokurorai. Jau aišku, kad siunta adresuota tėvui ir sūnui iš Marijampolės. Šiems suvalkiečiams egzotiški norai gali virsti ilgais metais kalėjime. Jiems pareikšti įtarimai dėl dviejų sunkių nusikaltimų.
„Narkotinių medžiagų įgijimas turint tikslą platinti jas, už kurias numatyta griežta atsakomybė, griežta iki 10 metų laisvės atėmimo, ir tik laisvės atėmimas.
Antra nusikalstama veika – narkotinių medžiagų kontrabanda, už kurią numatyta laisvės atėmimo bausmė iki 12 metų“, – teigia I. Gulbinienė.
Įtariamieji teisėsaugai žinomi
Teisėsauga atliko ir kratą auksu žėrinčiuose įtariamųjų namuose. Tačiau pirminiais duomenimis, įtartinų ar draudžiamų daiktų nerado. Kodėl 51 metų tėvas ir 25 metų sūnus siuntėsi narkotines medžiagas, greičiausiai paaiškės po tyrimo. Pustrečio kilogramo kanapių juodojoje rinkoje kainuoja apie 25 tūkstančius eurų.
Pasak Kauno apygardos prokurorės, įtariamieji nepripažįsta veikos. Abu teisėsaugai buvo žinomi jau ir anksčiau – sūnus teistas už viešosios tvarkos pažeidimą, kokį tiksliai, pareigūnai nedetalizuoja.
Marijampoliečius pareigūnai sulaikė rugpjūčio 12 d., apklausė ir paleido. Jiems skirtos kardomosios priemonės – dokumentų paėmimas ir rašytinis pasižadėjimas neišvykti.
„Yra labai daug, kur bando siųstis narkotikus ir siunčiasi juos, ir nemažai bylų yra tokių“, – sako I. Gulbinienė.
Muitinės kriminalinės tarnybos pareigūnai vien šiemet jau sulaikė per 11 kg įvairių narkotikų kontrabandos. Daugiausia – kanapių. Pastaruoju metu itin aktyviai kvaišalai siunčiami iš JAV, Italijos, Vokietijos ir Tailando.
Daugiau apie tai sužinokite aukščiau esančiame vaizdo įraše.