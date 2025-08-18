Kalendorius
Užsienis

Muitininkai sausainių siuntose iš Tailando aptiko 2,5 kilogramo kanapių

2025-08-18 13:47
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: ELTA aut.
2025-08-18 13:47

Muitinės kriminalinės tarnybos (MKT) pareigūnai antradienį siuntose iš Tailando, kuriomis siųsti sausainiai, rado 2,5 kilogramo kanapių.

Sausainių siuntose iš Tailando muitininkai aptiko 2,5 kilogramo kanapių Muitinės nuotr.

0

Kaip teigiama MKT pranešime spaudai, pašto siuntas, atgabentas iš Tailando karalystės ir adresuotas Marijampolės gyventojams, Vilniaus teritorinės muitinės ir MKT pareigūnai patikrino dar liepos 30 d. 

„Nors buvo deklaruota, kad plastikiniuose maišeliuose siunčiami sausainiai, muitininkai dviejuose iš jų aptiko kanapes – iš viso 2,5 kg kvaišalų“, – nurodo MKT.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Surašius prekių sulaikymo protokolus, buvo pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl kvaišalų kontrabandos. 

Anot MKT, toliau atliekant procesinius ikiteisminio tyrimo veiksmus, rugpjūčio 12 d., Marijampolės apylinkės sulaikyti du vietos gyventojai. Jų namuose atlikta krata, abu teigė nežinoję, kad siuntose būta narkotikų.

Po apklausos sulaikytieji buvo paleisti, jiems skirtos kardomosios priemonės – dokumentų paėmimas ir rašytinis pasižadėjimas neišvykti.

Šiemet MKT pareigūnai jau sulaikė daugiau nei 11 kilogramų įvairių narkotikų kontrabandos. Daugiausia sulaikyta kanapių, kurios dažniausiai siunčiamos pašto siuntomis. MKT duomenimis, pastaruoju metu ypač aktyviai kvaišalai siunčiami iš JAV, Italijos, Vokietijos ir Tailando.

