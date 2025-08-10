Įsiutęs vilnietis nebeapsikentė kaimynų elgesio – davė paskutinį šansą: policija perspėja daugiabučių gyventojus

Pasidalintame skelbime vilnietis piktinasi, kad dėl kaimynų rūkymo, galimai kanapių dūmai pasiekia ir jo namus.
„Gerbiami kaimynai. Iš Jūsų buto dažnai sklinda stiprus kvapas, panašus į kanapių dūmus (cannabis smoke). Jis patenka į mano butą ir kelia diskomfortą“, – skelbime rašo vilnietis.
„Primenu, kad narkotinių medžiagų vartojimas yra draudžiamas ir už tai numatyta atsakomybė“, – prideda jis.
Be to, daugiabučio gyventojas pabrėžia, kad jei jo kaimynai nenustos galimai vartoti kanapių, jis kreipsis į teisėsaugą.
„Jei situacija nesikeis, būsiu priverstas kreiptis į policiją (police) bei namo administraciją! Tikiuosi pagalbos ir supratimo“, – teigia jis.
Per pastarąjį pusmetį 15 tokių atvejų
Naujienų portalo tv3.lt žurnalistams Vilniaus VPK atstovas Tomas Bražėnas teigė, kad šiais metais per pastarąjį pusmetį Vilniaus policija fiksavo 15 tokių atvejų, kada buvo jaustas kanapių kvapas gyvenamosiose patalpose.
„Sostinės policija panašių pranešimų apie gyvenamosiose patalpose jaučiamą ar iš kaimynų sklindantį „žolės“ kvapą per pastarąjį pusmetį yra sulaukusi apie 15“, – nurodė Vilniaus VPK atstovas.
„Pareigūnai reaguoja į pranešimus, juos tikrina. Jei nustatomas atvejis, kad asmenys vartojo kanapes be tikslo laikyti, gabenti ir t.t. jie traukiami atsakomybėn pagal LR ANK 71 str. Jei asmenys tokį tikslą turėjo, pas juos randamos narkotinės medžiagos – atsakomybė pagal LR BK 259 str.“ pridėjo T. Bražėnas.
Remiantis LR ANK 71 straipsniu, Narkotinių ar psichotropinių medžiagų vartojimas be gydytojo paskyrimo arba už administracinį nusižengimų padarymą sulaikytų ir apsvaigimu nuo narkotinių, psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų įtariamų asmenų vengimas pasitikrinti dėl apsvaigimo užtraukia baudą nuo trisdešimt iki vieno šimto penkiasdešimt eurų
Remiantis LR BK 259 straipsnio 1 dalimi, tas, kas neteisėtai gamino, perdirbo, įgijo, laikė, gabeno ar siuntė narkotines ar psichotropines medžiagas neturėdamas tikslo jų parduoti ar kitaip platinti, baudžiamas viešaisiais darbais arba bauda, arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki dvejų metų.
Siūlo nedvejoti ir kreiptis į teisėsaugą
Lietuvos savivaldybių seniūnų asociacijos prezidentas Rolandas Bružas pabrėžia, kad yra priimtas įstatymas ir dėl rūkymo laiptinėse, balkonuose bei viešose vietose, o jų nesilaikantiems taikomos ir atitinkamos sankcijos. Jis taip pat pažymi, kad už tvarką gyvenamųjų namų laiptinėse yra atsakingas mano administratorius.
„Jei administratorius yra tvarkingas ir vykdo visas funkcijas, tai jie laiptinėse pasidaro apklausas ir pakabina informacinius skelbimus ir įspėjimus, kad laiptinės gyventojai nepageidauja, kad būtų rūkoma ir panašiai. Tokių skelbimų aš tikrai ir pats esu matęs ir su seniūnais kalbėjęs tuo klausimu“, – komentavo R. Bružas.
Tiesa, R. Bružas pažymi, kad pačiam žmogui užkardyti tokį kaimynų elgesį yra gana sudėtinga.
„Labai sudėtinga įrodyti, nustatyti asmenį, jei nėra kokių nors įkalčių. Tai yra tyrimo reikalas ir, aš manau, kad policija arba viešoji tvarka, gavusi skundą, daro tyrimą ir tokiu atveju arba įspėja, arba nubaudžia“, – sako R. Bružas.
Todėl susidūrus su netinkamu kaimynų ar kitų asmenų elgesiu, R. Bružas pažymi, kad gyventojams reikėtų kreiptis į policiją ar savivaldybės viešosios tvarkos skyrių, kurie gali nubausti nusikaltusius.
„Teko ir mums patiems autobusų stotyje, kur mokiniai renkasi ir visi kiti, ten susirinkdavo kai kurie asmenys, kurie vartodavo alkoholį, narkotikus, cigarus ir po to ten šiukšlindavo. Tai esam kvietę policiją, kažkaip nebepasikartoja pastaruoju metu. O didžiuosiuose miestuose, kiek žinau, šita problema yra daug aktualesnė ir sudėtingesnė“, – komentavo R. Bružas.
