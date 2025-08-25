Pamatykite: kontrabandininkų fabrikas Kauno mieste – su pabėgimo tuneliu ir GPS trikdymo sistemomis

Lietuvos teisėsauga aptiko vieną didžiausių pogrindinių cigarečių klastojimo ir gamybos fabrikų šalyje. Kauno pramoniniame rajone veikusi organizuota nusikaltėlių grupuotė per metus laiko prigamino 10 krovininių vilkikų puspriekabių garsių prekinių ženklų cigarečių, kurių vertė siekė apie 30 milijonų eurų. Nusikaltimą organizavo lietuvis, tačiau tarp sulaikytųjų ir baltarusiai, kuriems išduoti leidimai atvykti į šalį.
Lietuvos kriminalinės policijos biuro pareigūnai įvykdė stambaus masto sulaikymo operaciją, kurios metu kartu su Kauno ir Vilniaus apygardų prokuratūromis išaiškino pogrindinį cigarečių klastojimo ir gamybos fabriką viename Kauno pramoninių rajonų.
Nusikaltėlių veikla priminė kino filmo scenarijų, nes jie veikė ypatingai slaptai ir netgi buvo įsirengę pabėgimo tunelį.
„Buvo sulaikyta gerai organizuota 11 asmenų grupė. Tarp sulaikytųjų yra asmenų, kurie buvo užklupti darant nusikalstamą veiką, tai yra cigarečių klastojimo gamybos procese“, – po sulaikymo operacijos kalbėjo Lietuvos kriminalinės policijos biuro viršininko pavaduotojas Saulius Briginas.
„Grupė veikė labai gerai organizuotai, jie turėjo atitinkamai griežtą hierarchinę struktą, buvo vaidmenų padalinimas“, – pridėjo Kauno apygardos prokuroras Andrius Kiuršinas.
Organizavo teisėsaugai žinomas lietuvis
Sulaikytas ir nusikaltimo organizatorius – ne vieną kartą teistas lietuvis. Kiti sulaikytieji – Lietuvos ir Baltarusijos piliečiai. Jie Lietuvoje lankosi ne pirmą kartą ir legaliai – jiems yra išduota viza.
„Vienos iš Baltarusijos respublikoje veikiančių įmonių, bendrovių, kurie oficialiai užsiima cigarečių gamyba, darbuotojai“, – sakė S. Briginas.
Ir nors tabakas ant žemės, semiamas kastuvu, cigaretės mėtosi ant grindų, bet pareigūnų aptikta pramoninė gamybos ir pakavimo įranga – profesionali. Nusikaltėliai klastojo gerai žinomų, garsių prekės ženklų cigaretes, kurios, sprendžiant iš gamybos masto, greičiausiai buvo skirtos ne tik Lietuvos, bet ir Jungtinės Karalystės, Skandinavijos bei kitų Vakarų Europos šalių rinkoms.
„Sulaikymų ir kratų metu iš apyvartos buvo išimtos 32 paletės jau pagamintos produkcijos. Tai yra apie 459 tūkstančiai cigarečių pakelių. Geresniam įsivaizdavimui, tai yra viena pilna krovininio vilkiko puspriekabė“, – pastebėjo S. Briginas.
Užmojai arti rekordinių
Nelegalus cigarečių fabrikas veikė apie metus ir pagamino apie 6,5 milijono pakelių cigarečių, o tai jau yra apie 10 pilnų krovininių vilkikų puspriekabių. Aptiktos įrangos, cigarečių ir tabako žaliavos vertė siekia apie 30 milijonų eurų.
„Tikrai tai yra vienas didžiausių regione išaiškintų neteisėtos veiklos fabrikų“, – neneigė S. Briginas.
„Pirminiais paskaičiavimais padaryta žala valstybei dėl mokesčių nesumokėjimo, tai yra dėl akcizų ir pridėtinės vertės mokesčio, šiuo metu jau gali siekti 16 milijonų eurų“, – sakė Kauno apygardos prokuroras Andrius Kiuršinas.
Nusikaltėliai veikė ypatingai slaptai ir naudojo įvairias konspiracines priemones: turėjo elektroninius prietaisus, aptinkančius teisėsaugos įrangą, bei blokuojančius GPS signalą, gamykloje veikė ir nepriklausomas elektros generatorius, buvo užtikrinama griežta darbuotojų kontrolė.
