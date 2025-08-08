Radinys traukinio vagono dugne nustebino net specialistus: parodė visiems

Socialiniame tinkle „Facebook“ Muitinės kriminalinė tarnyba pasidalijo informacija apie sulaikytą kontrabandos siuntą Kenos geležinkelio poste. Čia pareigūnai aptiko vagoną, kurio dugnas buvo pilnai išklotas cigarečių dėžėmis.
Cigarečių dėžėmis išklotas vagono dugnas
Nors tokių sulaikymų pasitaiko nuolat, šis išsiskyrė kontrabandos mastu – rasta beveik 16 tūkstančių pakelių cigarečių.
„Kontrabandos sulaikymas Kenos geležinkelio poste: cigarečių dėžėmis buvo išklotas visas vagono dugnas, tad prireikė kiek laiko atkasti nelegalius rūkalus.
Iš viso rasta 15 990 pakelių cigarečių „Keno Club“ – jų vertė šiuo metu nustatinėjama, tačiau gali viršyti 76 tūkst. eurų.
Didesnės ar mažesnės kontrabandos siuntos geležinkelio transporte sulaikomos nuolat. Paprastai jos randamos traukinių, tranzitu gabenančių statybines medžiagas, vagonuose“, – rašoma įraše.
