  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Gyvenimas > Istorijos

Radinys traukinio vagono dugne nustebino net specialistus: parodė visiems

2025-08-08 15:10 / šaltinis: TV3 / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: TV3 aut.
2025-08-08 15:10

Muitinės pareigūnai ir toliau sėkmingai demaskuoja gudriai slepiamą kontrabandą – šįkart įspūdingas kiekis nelegalių rūkalų aptiktas geležinkeliu gabentame krovinyje.

Traukinys (nuotr. Broniaus Jablonsko)

Muitinės pareigūnai ir toliau sėkmingai demaskuoja gudriai slepiamą kontrabandą – šįkart įspūdingas kiekis nelegalių rūkalų aptiktas geležinkeliu gabentame krovinyje.

0

Socialiniame tinkle „Facebook“ Muitinės kriminalinė tarnyba pasidalijo informacija apie sulaikytą kontrabandos siuntą Kenos geležinkelio poste. Čia pareigūnai aptiko vagoną, kurio dugnas buvo pilnai išklotas cigarečių dėžėmis.

Cigarečių dėžėmis išklotas vagono dugnas

Nors tokių sulaikymų pasitaiko nuolat, šis išsiskyrė kontrabandos mastu – rasta beveik 16 tūkstančių pakelių cigarečių.

„Kontrabandos sulaikymas Kenos geležinkelio poste: cigarečių dėžėmis buvo išklotas visas vagono dugnas, tad prireikė kiek laiko atkasti nelegalius rūkalus.

Iš viso rasta 15 990 pakelių cigarečių „Keno Club“ – jų vertė šiuo metu nustatinėjama, tačiau gali viršyti 76 tūkst. eurų.

Didesnės ar mažesnės kontrabandos siuntos geležinkelio transporte sulaikomos nuolat. Paprastai jos randamos traukinių, tranzitu gabenančių statybines medžiagas, vagonuose“, – rašoma įraše.

 

