Kalendorius
Rugpjūčio 29 d., penktadienis
Vilnius +27°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Keisti agurkai iš Rusijos: Šalčininkuose muitininkai sulaikė du į Kaliningrado sritį važiavusius vilkikus – rasta didžiulė cigarečių kontrabanda

2025-08-29 12:06 / šaltinis: Muitinės kriminalinės tarnyba
2025-08-29 12:06

Muitinės kriminalinės tarnybos (MKT) pareigūnai pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl kontrabandos ir neteisėto disponavimo akcizais apmokestinamomis prekėmis, kai praėjusią savaitę Šalčininkų kelio poste buvo sulaikyti du vilkikai, tranzitu į Rusijos Kaliningrado sritį neva gabenę agurkų krovinį teigiama pranešime žiniasklaidai.

Keisti agurkai iš Rusijos: Šalčininkuose muitininkai sulaikė du į Kaliningrado sritį važiavusius vilkikus – rasta didžiulė cigarečių kontrabanda Muitinės nuotr.
8

Muitinės kriminalinės tarnybos (MKT) pareigūnai pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl kontrabandos ir neteisėto disponavimo akcizais apmokestinamomis prekėmis, kai praėjusią savaitę Šalčininkų kelio poste buvo sulaikyti du vilkikai, tranzitu į Rusijos Kaliningrado sritį neva gabenę agurkų krovinį teigiama pranešime žiniasklaidai.

REKLAMA
0

Keisti agurkai iš Rusijos: Šalčininkuose muitininkai sulaikė du į Kaliningrado sritį važiavusius vilkikus – rasta didžiulė cigarečių kontrabanda
(8 nuotr.)
(8 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Keisti agurkai iš Rusijos: Šalčininkuose muitininkai sulaikė du į Kaliningrado sritį važiavusius vilkikus – rasta didžiulė cigarečių kontrabanda

TAIP PAT SKAITYKITE:

Abiejų vilkikų vairuotojai suimti ir įtariami bendrininkavę įvežant nelegalius rūkalus: vienoje iš mašinų po agurkais aptikta apie 0,5 mln. pakelių baltarusiškų cigarečių kontrabanda.

REKLAMA
REKLAMA

Naktį iš rugpjūčio 22 į rugpjūčio 23 d. į Šalčininkų kelio postą vilkiku DAF atvažiavęs Rusijos pilietis deklaravo į Rusijos Kaliningrado sritį vežantis 20,5 tonų agurkų krovinį. Patikrinus šią mašiną, pažeidimų nerasta – joje išties tebuvo vien agurkai.

REKLAMA

Bet apie 10 val. ryto į postą lygiai tokiu pat vilkiku atvažiavo kitas Rusijos pilietis, kuris irgi deklaravo vežantis analogišką (20 tonų agurkų) krovinį.

Dar nespėjus patikrinti antrojo DAF, muitinės pareigūnai pastebėjo vairuotojų mėginimą susikeisti mašinomis ir sukeisti jų numerius, kad muitinės kontrolę vėl tektų praeiti pirmajam, sykį jau patikrintam vilkikui.

REKLAMA
REKLAMA

Tuo tarpu antrajame DAF, kaip netrukus paaiškėjo, tikrasis krovinys buvo toli gražu ne agurkai. Detalaus patikrinimo metu po daržovių maišais aptikta daugybė dėžių su baltarusiškomis cigaretėmis „NZ Gold Superslims“. Preliminariais duomenimis puspriekabėje gali būti apie 1000 dėžių rūkalų, kurių vertė su mokesčiais – 2,4 mln. eurų.

Kiekis ir vertė dar bus tikslinami, nes teks iškrauti visą puspriekabę. Agurkai, kurių daugelis jau patikrinimo metu buvo pradėję gesti, bus utilizuoti.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Įtardami bendrininkavimu įvežant cigarečių kontrabandą, MKT pareigūnai sulaikė abiejų vilkikų vairuotojus ir jų mašinas.

MKT Vilniaus skyriuje pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl kontrabandos, tyrimui vadovauja Vilniaus apygardos prokuratūros prokurorai.

Vilniaus apylinkės teismo sprendimu vienas vairuotojas suimtas mėnesiui, kitas – trims mėnesiams.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų