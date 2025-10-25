Po kraupus išpuolio prieš lietuvę – aiškėja daugiau detalių: sumuštas ir vaikas, moteris kovoja dėl gyvybės

50-mečiui vyrui, kaltinamam žiauriai sumušus 40-metę žmoną jų namuose Koropi mieste, pareikšti kaltinimai dėl bandymo nužudyti. Sunkios būklės moteris gydoma Raudonojo Kryžiaus ligoninės intensyviosios terapijos skyriuje, teigiama, kad ji patyrusi sunkių galvos traumų, rašo portalas „Ekathimerini“.
Vyrui taip pat pateikti kaltinimai dėl fizinės žalos nepilnamečiui, nes jis esą smogė vienam iš savo vaikų.
Policijos teigimu, kaltinamasis iš pradžių bandė klaidinti pareigūnus, tvirtindamas, kad namuose rado savo partnerę kraujuojančią.
Liudytojai prieš incidentą teigė, kad vyras anksčiau buvo užrakinęs partnerę ir vieną iš vaikų namuose prieš jų valią. Kaimynai pasakojo, kad moteris dažnai atrodydavo sutrikusi, tačiau vengė kalbėti apie vykstančius įvykius.
Daugiau įvykio aplinkybių
40-metė lietuvė atsidūrė ligoninėje kritinės būklės po to, kai ją žiauriai sumušė vyras. Smurtas, įvykęs jų vaikų akivaizdoje, sukrėtė vietos bendruomenę ir paskatino naują tyrimą dėl smurto artimoje aplinkoje, skelbia „Tovima“.
40-metė lietuvė paguldyta į ligoninę kritinės būklės po to, kai jos 50-metis graikas vyras žiauriai ją sumušė vaikų akivaizdoje Koropio mieste. Valdžios institucijos tiria incidentą, o vaikai paimti į globą.
Pasak pranešimų, vyras iš pradžių iškvietė policiją, teigdamas, kad namuose rado kraujuojančią partnerę. Tačiau pareigūnai pastebėjo jo parodymų neatitikimų ir, įtarę jo elgesį, nusprendė pradėti tolesnį tyrimą.
Užpuolimas, kaip manoma, įvyko ketvirtadienį apie 16 val. poros namuose. 50-metis vyras, kaip teigiama, kelis kartus smogė savo partnerei, dėl ko ši prarado sąmonę.
Policija patvirtino, kad užpuolimas įvyko vaikų akivaizdoje. Vyras kreipėsi į skubios pagalbos tarnybas, tvirtindamas, jog rado žmoną sužalotą, tačiau jo versija prieštarauja liudytojų, tarp jų ir poros vaiko, parodymams.
Svarbūs ketverių metų vaiko parodymai
Policija patvirtino savo įtarimus po to, kai vyresnysis, ketverių metų vaikas, savo žodžiais papasakojo įvykius, vedusius prie užpuolimo.
Abu vaikai – ketverių metų ir trijų su puse mėnesio amžiaus – buvo paimti iš namų ir perduoti socialinių darbuotojų globai.
Apie įvykį informuota Nepilnamečių prokuratūra, kad būtų užtikrinta vaikų apsauga ir gerovė.
Sulaikytas vyras
50-metis vyras sulaikytas ir jam pateikti sunkūs kaltinimai dėl smurto artimoje aplinkoje. Pranešama, kad jis buvo anksčiau areštuotas 2023 m. už panašų incidentą su ta pačia auka – taip pat vaikų akivaizdoje.
Greitosios pagalbos tarnybos moterį nugabeno į „Raudonojo Kryžiaus“ ligoninę, kur ji tebėra intensyviosios terapijos skyriuje ir kovoja už gyvybę.
Šaltinių teigimu, moters sužalojimai yra itin sunkūs – patirti dėl pakartotinių smūgių ir spyrių į galvą bei kūną.
