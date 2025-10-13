Kalendorius
Užsienis > Europa

Sumušė ir apiplėšė merginą, nes ji neatrodė taip, kaip nuotraukoje pažinčių svetainėje

2025-10-13 12:12 / šaltinis: tv3.lt
2025-10-13 12:12

Kyjive (Ukraina) teisėsaugos pareigūnai sulaikė jaunuolį, kuris, remiantis tyrimo duomenimis, sumušė ir apiplėšė merginą. Savo veiksmus nusikaltėlis pagrindė tuo, kad aukos išvaizda realybėje neatitiko nuotraukos, kurią ji paskelbė pažinčių svetainėje.

Kyjive (Ukraina) teisėsaugos pareigūnai sulaikė jaunuolį, kuris, remiantis tyrimo duomenimis, sumušė ir apiplėšė merginą. Savo veiksmus nusikaltėlis pagrindė tuo, kad aukos išvaizda realybėje neatitiko nuotraukos, kurią ji paskelbė pažinčių svetainėje.

0

Įtariamajam gresia iki penkiolikos metų laisvės atėmimo bausmė su turto konfiskavimu, skelbiama „Obozrevatel“.

Teisėsaugos pareigūnų teigimu, neseniai į juos kreipėsi 26-erių metų vietos gyventoja, kuri pranešė, kad ją sumušė vaikinas. Buvo nustatyta, kad prieš tai pareiškėja susipažino su juo internete ir sutiko ateiti į pasimatymą į butą.

„Susitikimo metu tarp jų kilo konfliktas, kurio metu užpuolikas išsitraukė pistoletą ir, grasindamas merginai, pradėjo ja mušti per galvą ir spardyti kojomis į kūną. Po to įtariamasis iš aukos striukės kišenės paėmė 500 grivinų (apie 10 eurų, – red. past.) ir pasislėpė“, – patikslino spaudos tarnyba.

Operatyvininkai nustatė užpuoliką ir per kelias valandas jį surado jo draugo bute. Tai buvo 22 metų vietinis gyventojas.

Per kratą nusižengėlio gyvenamojoje vietoje teisėsaugos pareigūnai konfiskavo pneumatinį pistoletą. Pasak nusikaltėlio, jis užpuolė merginą dėl to, kad ji realybėje neatitiko nuotraukos, kurią ji paskelbė pažinčių svetainėje.

Dėl plėšimo (Ukrainos baudžiamojo kodekso 187 straipsnio 4 dalis) pradėtas ikiteisminis tyrimas, o sulaikytasis informuotas apie taikomus įtarimus. Teismas jam paskyrė kardomąją priemonę – kardomąjį kalinimą su teise į užstatą.

