Per šaudynes Prancūzijoje du žmonės žuvo, 5 sužeisti

Kai kurie nukentėjusieji buvo sunkiai sužaloti, o nusikaltėlių vis dar ieškoma.
Atliekamas tyrimas dėl įtariamo iš anksto suplanuoto nužudymo, kurį galėjo įvykdyti organizuota grupuotė.
Nicos meras Christianas Estrosi sako, kad penktadienio naktį buvo šaudyta panaudojus automatinį ginklą, o nusikaltimas siejamas su prekyba narkotikais.
Meras ragina nuolat padidinti policijos pajėgas miesto rajone, kur įvykdytas nusikaltimas.
Po incidento atsiųsta daugiau pareigūnų, kad įvykio vietoje būtų užtikrintas saugumas. Teigiama, kad toje vietoje dažnai vykdomi smurtiniai nusikaltimai.
Prancūzijos žiniasklaida pranešė, kad įtariamieji pabėgo, o jų vis dar ieškoma.
