TV3 naujienos > Užsienis > Europa

Per šaudynes Prancūzijoje du žmonės žuvo, 5 sužeisti

2025-10-04 17:13 / šaltinis: ELTA
2025-10-04 17:13

Per šaudynes Nicoje, Pietų Prancūzijoje, du žmonės žuvo, o penki buvo sužeisti, šeštadienį paskelbė pareigūnai.

Šaudynės (nuotr. SCANPIX)

Per šaudynes Nicoje, Pietų Prancūzijoje, du žmonės žuvo, o penki buvo sužeisti, šeštadienį paskelbė pareigūnai.

0

Kai kurie nukentėjusieji buvo sunkiai sužaloti, o nusikaltėlių vis dar ieškoma.

Atliekamas tyrimas dėl įtariamo iš anksto suplanuoto nužudymo, kurį galėjo įvykdyti organizuota grupuotė.

Nicos meras Christianas Estrosi sako, kad penktadienio naktį buvo šaudyta panaudojus automatinį ginklą, o nusikaltimas siejamas su prekyba narkotikais.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Meras ragina nuolat padidinti policijos pajėgas miesto rajone, kur įvykdytas nusikaltimas.

Po incidento atsiųsta daugiau pareigūnų, kad įvykio vietoje būtų užtikrintas saugumas. Teigiama, kad toje vietoje dažnai vykdomi smurtiniai nusikaltimai.

Prancūzijos žiniasklaida pranešė, kad įtariamieji pabėgo, o jų vis dar ieškoma.

