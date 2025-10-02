Išpuolio Mančesteryje metu mirė 2 žmonės, užpuolikas nukautas

„Daugybė žmonių, kurie incidento metu meldėsi sinagogoje, buvo sulaikyti viduje, kol buvo užtikrintas saugumas artimiausioje teritorijoje, bet vėliau buvo evakuoti“, – teigia Mančesterio policija.
Kaip anksčiau rašė ELTA, ketvirtadienį prie sinagogos Mančesteryje automobilis įvažiavo į žmonių minią, o vienam vyrui buvo durta peiliu.
Mančesterio policija pranešė, kad ketvirtadienį buvo iškviesta į incidentą miesto šiaurėje, kur nusikaltimu įtariamą vyrą ginkluoti policijos pareigūnai vėliau nušovė.
„Policija buvo iškviesta į sinagogą Hitono parke (...) 9:31 val. vieno iš praeivių, kuris teigė matęs, kaip automobilis įsirėžė į praeivius, o vienam vyrui buvo durta peiliu“, – teigiama policijos pranešime.
Policijos teigimu, 9:37 val. vietos laiku buvo paskelbta apie didelį incidentą.
„9:38 val. Mančesterio policijos pareigūnai, ginkluoti šaunamaisiais ginklais, paleido šūvius. Vienas vyras, įtariamas šiuo nusikaltimu, buvo nušautas. Greitosios pagalbos medikai atvyko į vietą 9:41 val. ir teikia pagalbą gyventojams. Šiuo metu dėl (su automobiliu ir peilio dūrių susijusio incidento – ELTA) keturi žmonės yra sužeisti. Kol policija toliau tiria incidentą, žmonių prašoma vengti įvykio vietos“, – priduriama vietos pareigūnų pranešime.
Šiaurės vakarų greitosios pagalbos tarnyba pranešė į įvykio vietą išsiuntusi pagalbą.
Pranešimai apie išpuolį pasirodė tuo metu, kai žydų bendruomenės nariai švenčia Jom Kipurą. Jom Kipuras laikomas švenčiausia diena žydų kalendoriuje, kai sinagogos paprastai lankosi ypač daug žmonių.
Po ketvirtadienio išpuolio sinagogoje Mančesteryje Didžiosios Britanijos ministras pirmininkas Keiras Starmeris iš Europos lyderių susitikimo Kopenhagoje grįš anksčiau, nei planuota, kad galėtų pirmininkauti skubiam saugumo susitikimui šiam įvykiui tirti.
