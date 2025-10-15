Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Vilniuje siautė smurtautojai: naktį įsiveržė į vyro butą ir jį sumušė

2025-10-15 07:51 / šaltinis: BNS
2025-10-15 07:51

 Incidentas sostinėje – į butą įsiveržę asmenys sumušė jo savininką, trečiadienį pranešė Policijos departamentas.

Policija. ELTA / Josvydas Elinskas

 Incidentas sostinėje – į butą įsiveržę asmenys sumušė jo savininką, trečiadienį pranešė Policijos departamentas.

0

Anot jo, antradienį 7.03 val. į Vilniaus ligoninę iš Musninkų gatvėje esančio buto pristatytas ir dėl sužalojimų paguldytas vyras, gimęs 1981 metais.

Jis paaiškino, kad pirmadienį nakties metu į jo butą, savininkui atidarius duris, įsiveržė du asmenys, kurie jį sumušė bei sužalojo.

Įtariamasis, gimęs 1999 metais, uždarytas į areštinę. Pradėtas ikiteisminis tyrimas.

