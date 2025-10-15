Vilniuje siautė smurtautojai: naktį įsiveržė į vyro butą ir jį sumušė

Anot jo, antradienį 7.03 val. į Vilniaus ligoninę iš Musninkų gatvėje esančio buto pristatytas ir dėl sužalojimų paguldytas vyras, gimęs 1981 metais.
Jis paaiškino, kad pirmadienį nakties metu į jo butą, savininkui atidarius duris, įsiveržė du asmenys, kurie jį sumušė bei sužalojo.
Įtariamasis, gimęs 1999 metais, uždarytas į areštinę. Pradėtas ikiteisminis tyrimas.
