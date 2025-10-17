Kalendorius
Spalio 17 d., penktadienis
Vilnius +9°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > Europa

Graikijoje po migrantų laivo avarijos rasti dviejų moterų palaikai

2025-10-17 14:56 / šaltinis: ELTA
2025-10-17 14:56

Ant seklumos užplaukus laivui, kuriuo plaukė 29 migrantai, penktadienį uolėtoje Graikijos Chijo salos pakrantėje buvo rasti dviejų moterų palaikai, pranešė pakrančių apsaugos tarnyba.

Žvakės (nuotr. 123rf.com)

Ant seklumos užplaukus laivui, kuriuo plaukė 29 migrantai, penktadienį uolėtoje Graikijos Chijo salos pakrantėje buvo rasti dviejų moterų palaikai, pranešė pakrančių apsaugos tarnyba.

REKLAMA
0

„Per migrantų (kurių laivas užplaukė ant seklumos pakrantėje) gelbėjimo operaciją dvi moterys buvo rastos be gyvybės ženklų, o 10 žmonių, įskaitant tris, kurie buvo sunkiai sužeisti, buvo pervežti į Chijo ligoninę“, – naujienų agentūrai AFP sakė pakrančių apsaugos tarnybos atstovas.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Netoli Turkijos esančios Graikijos Egėjo salos, įskaitant Chiją, yra vienos iš pagrindinių patekimo į Europą taškų žmonėms, bėgantiems nuo karo ir skurdo. Pavojingi persikėlimai neretai baigiasi mirtimi. Spalio 7 d. prie Lesbo salos buvo aptikti keturių žmonių kūnai, kuomet nuskendo pripučiama valtis, kuria plaukė 38 migrantai.

REKLAMA
REKLAMA

Graikijoje vasarą smarkiai išaugo atvykstančių migrantų, daugiausia kilusių iš Libijos, srautai. Konservatyvi Graikijos vyriausybė, kuri nuolat griežtino savo migracijos politiką, liepos pradžioje nusprendė trims mėnesiams stabdyti žmonių, laivais atvykstančių iš Šiaurės Afrikos, prieglobsčio prašymų nagrinėjimą.

Šią priemonę sukritikavo įvairios tarptautinės organizacijos, įskaitant Jungtinių Tautų vyriausiojo pabėgėlių reikalų komisaro biurą ir Europos Tarybą.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų