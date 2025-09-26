Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis

Tarp lyderių buvęs L.Lekavičius nenutiesė kelio į finalą

2025-09-26 19:14 / šaltinis: krepsinis.net
2025-09-26 19:14

Graikijos Supertaurės pusfinalyje savo sėkmę išbandė lietuviškasis Atėnų AEK klubas.

L.Lekavičius žaidė rezultatyviai

Graikijos Supertaurės pusfinalyje savo sėkmę išbandė lietuviškasis Atėnų AEK klubas.

0

Dragano Šakotos auklėtiniai Rode 70:84 (14:28, 23:18, 18:19, 15:23) krito prieš Patrų „Promitheas“.

Atėnų klubo starto penkete pasirodęs Mindaugas Kuzminskas per 18 minučių surinko 7 taškus (1/1 dvitaškio, 1/3 tritaškių, 2/2 baudų metimų), 2 atkovotus ir 3 prarastus kamuolius, 2 pražangas bei 4 naudingumo balus.

Nuo suolo pakilęs Lukas Lekavičius per 27 minutes surinko 14 taškų (2/5 dvitaškių, 3/6 tritaškių, 1/2 baudų metimų), 2 atkovotus, perimtą ir prarastą kamuolį, rezultatyvų perdavimą, 3 pražangas ir 10 naudingumo balų.

Rezultatyvumu jį aplenkė tik 20 taškų pelnęs Chrisas Silva (10/12 baud. met., 10 atk. kam.), 9 taškus pridėjo Frankas Bartley (7 atk. kam., 6 klaidos).

Nugalėtojams 30 taškų sumetė Robas Gray’us (8 atk. kam., 4 per. kam., 3/7 tritaškių), 19 – Kendale’as McCullumas (7 rez. perd., 4 per. kam.), 11 – Leytonas Hammondsas.

Kitame pusfinalyje susigrums Pirėjo „Olympiacos“ ir Kardicos „Iaponiki“.

