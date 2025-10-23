Kalendorius
TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Policija skelbia paiešką: žmogus įsėdo į autobusą, o paskui dingo

2025-10-23 16:54 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-10-23 16:54

Kauno policija pranešė žinią apie dingusio asmens paiešką.

Policija (Irmantas Gelūnas/ BNS nuotr.)

Kauno policija pranešė žinią apie dingusio asmens paiešką.

0

Pasak policijos, Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato Jonavos rajono policijos komisariato pareigūnai ieško Arnoldo Verchašovo (gim. 1972 m.).

Vyras spalio 21 d. apie 18.00 val. autobusu išvažiavo iš Jonavos r. Bukonių k., turėjo atvykti į Jonavos r. Ruklos k., bet taip ir neatvyko.

Vyro požymiai: stambaus kūno sudėjimo, ūgis apie 190 cm. Vilkėjo mėlynos spalvos striukę, tamsios spalvos bliuzoną, juodos spalvos sportines kelnes su baltomis juostomis šone, avėjo juodos spal-vos sportinius kedus.

Asmenis, mačiusius ar žinančius Arnoldo Verchašovo buvimo vietą bei galinčius suteikti kitos vertingos informacijos, prašome kreiptis į Kauno apskr. VPK Jonavos r. PK VS vyriausiąją tyrėją Loretą Marcinkevičienę, el. paštu [email protected], telefonu Nr. +370 652 41541, +370 700 633 70 arba skambinti skubios pagalbos telefonu 112.

