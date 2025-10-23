Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas > Futbolas > Čempionų lyga

Pratęsta partnerystė: „Lidl“ iki 2030 metų rems UEFA moterų futbolo turnyrus

2025-10-23 17:19 / šaltinis: Sportas.lt
2025-10-23 17:19

Prekybos tinklas „Lidl“ tęsia partnerystę su Europos futbolo asociacijų sąjunga (UEFA) ir iki 2030 metų rems jos organizuojamus moterų futbolo turnyrus, Europos atrankos varžybas ir UEFA Tautų lygos varžybas. UEFA moterų turnyro „EURO 2025“ metu „Lidl“ pasiekė šimtus milijonų futbolo gerbėjų visame pasaulyje. Tokiu būdu „Lidl“ nori prisidėti kuriant aktyvesnę, sveikesnę visuomenę, skatinti geresnę mitybą ir parodyti, kad judėti gali kiekvienas.

„Lidl“ iki 2030 metų rems UEFA moterų futbolo turnyrus | Organizatorių nuotr.

Nuo šiol „Lidl“ tampa ir UEFA moterų „EURO 2029“ turnyro, 2028–29 metų Moterų Europos atrankos varžybų ir UEFA moterų Tautų lygos 2025, 2027 ir 2029 metų partneriu.

„Lygybė mums – ne tik deklaruojama vertybė, bet ir kasdienis pasirinkimas. Tikime, kad įvairovė stiprina komandą, skatina naujas idėjas ir leidžia kiekvienam atskleisti savo potencialą. Moterų vaidmuo mums svarbus tiek įmonės viduje, užtikrinant lygias galimybes, tiek visuomenėje, todėl aktyviai palaikome iniciatyvas, kurios įkvepia jas drąsiai siekti savo tikslų. Po sėkmingos partnerystės su 2025 metų UEFA Europos moterų turnyru, natūraliai žengiame kitą žingsnį“, – sako „Lidl Lietuva“ korporatyvinių reikalų ir komunikacijos vadovas Antanas Bubnelis.

Ši partnerystė užtikrina, kad ir į UEFA grįš „Lidl“ vaikų komandos. Tai ypatinga proga vaikams žengti į stadioną kartu su futbolo žvaigždėmis ir įkvėpti naują sportininkų bei gerbėjų kartą.

Iniciatyvos, kuriančios partnerystę

„Lidl“ ir UEFA partnerystė per pastaruosius dvejus metus buvo kuriama įvairiomis iniciatyvomis, siekiant įkvėpti žmones sveikiau gyventi.

UEFA moterų „EURO 2025“ turnyre „Lidl“ buvo matomas visuose aštuoniuose miestuose, kuriuose vyko čempionato rungtynės. Turnyras į stadionus pritraukė daugiau nei pusė milijono gerbėjų ir pasiekė daugiau nei 400 milijonų žiūrovų visame pasaulyje. Skatindamas sveiką gyvenseną, „Lidl“ sirgaliams išdalino beveik 270 000 vaisių indelių.

UEFA moterų „EURO 2025“ turnyro metu „Lidl“ norėjo įkvėpti mergaites ir jaunas moteris. Todėl Bazelyje surengė tarptautinę stovyklą, į kurią suvažiavo 100 merginų (14–17 m.) iš 18 šalių. Stovykloje vyko profesionalios treniruotės, mitybos pamokos ir buvo skatinamos draugystės.

Lygybės sporte kūrimas

„Matome, kad futbolas yra mylimas ir mėgstamas sportas mūsų šalyje taip pat. Lietuviai aktyviai seka rungtynes bei naujienas, domisi rezultatais, todėl džiaugiamės galėdami prisidėti prie šios partnerystės ir Lietuvoje taip pat būti jos dalimi“, – sako „Lidl Lietuva“ korporatyvinių reikalų ir komunikacijos vadovas.

Šia partneryste „Lidl“ siekia užtikrinti, kad moterų futbolas sulauktų tokio pat palaikymo, matomumo ir gerbėjų įsitraukimo kaip ir vyrų turnyrai. Taip „Lidl“ padeda moterų sportui augti ir tapti labiau žinomam visame pasaulyje.

Šiuo metu veikia 82 „Lidl“ parduotuvės 29 šalies miestuose: Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose, Alytuje, Marijampolėje, Kėdainiuose, Telšiuose, Kretingoje, Mažeikiuose, Tauragėje, Jonavoje, Panevėžyje, Ukmergėje, Utenoje, Plungėje, Palangoje, Elektrėnuose, Visagine, Šilutėje, Radviliškyje, Vilkaviškyje, Druskininkuose, Rokiškyje, Kaišiadoryse, Nemenčinėje, Gargžduose, Molėtuose ir Jurbarke.

