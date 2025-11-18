Nebėra kur laidoti žuvusių karių: Lvive pritrūko vietos gynėjų kapams

Lyčakivo kapinėse liko tik apie 20 laisvų vietų. Apie tai pranešė Lvivo miesto taryba.
Pasak Lvivo miesto tarybos vykdomojo komiteto vadovo Jevgenijaus Boiko, netrukus miestas pristatys naują sklypą, kuriame bus laidojami kariai, paaukoję savo gyvybes už Ukrainą.
Pažymima, kad vieta parinkta bendradarbiaujant su darbo grupe, sudaryta nacionalinio išsivadavimo kovų didvyrių atminimui įamžinti.
Į ją įeina veteranai, žuvusiųjų šeimos nariai, architektai, mokslininkai ir kiti ekspertai.
Visi, kurie gina valstybę, turi būti pagerbti
Miesto taryba pabrėžė, kad visi, kurie gina valstybę, turi būti gerbiami ir vertinami.
„Detalės apie naują garbingų laidotuvių vietą bus paskelbtos artimiausiu metu“, – teigiama pranešime.
