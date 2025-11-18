 
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

Nebėra kur laidoti žuvusių karių: Lvive pritrūko vietos gynėjų kapams

2025-11-18 21:19 / šaltinis: tv3.lt
2025-11-18 21:19

Lvive esančios Lyčakivo kapinės sparčiai pildosi – beliko vos kelios laisvos vietos žuvusiems kariams. Miesto valdžia skelbia, kad netrukus bus pristatytas naujas sklypas, skirtas Ukrainos gynėjų amžinojo poilsio vietai, rašo UNIAN.

Lyčakivo kapinėse liko tik apie 20 laisvų vietų. Apie tai pranešė Lvivo miesto taryba.

Pasak Lvivo miesto tarybos vykdomojo komiteto vadovo Jevgenijaus Boiko, netrukus miestas pristatys naują sklypą, kuriame bus laidojami kariai, paaukoję savo gyvybes už Ukrainą.

Pažymima, kad vieta parinkta bendradarbiaujant su darbo grupe, sudaryta nacionalinio išsivadavimo kovų didvyrių atminimui įamžinti.

Į ją įeina veteranai, žuvusiųjų šeimos nariai, architektai, mokslininkai ir kiti ekspertai.

Visi, kurie gina valstybę, turi būti pagerbti

Miesto taryba pabrėžė, kad visi, kurie gina valstybę, turi būti gerbiami ir vertinami.

„Detalės apie naują garbingų laidotuvių vietą bus paskelbtos artimiausiu metu“, – teigiama pranešime.

