Po sabotažų Lenkijoje – kariuomenės vado reakcija: įspėja apie galimą puolimą

Pasak jo, specialiųjų tarnybų užfiksuoti sabotažai ir kibernetiniai išpuoliai yra skirti pakenkti piliečių pasitikėjimui valstybės institucijomis ir sudaryti palankias sąlygas galimam puolimui.
„Priešas kuria aplinką, kuria siekiama sudaryti palankias sąlygas galimai agresijai Lenkijos teritorijoje“, – pareiškė jis, palygindamas dabartinius įvykius su 1939 m. įvykiais, rašo „Rzeczpospolita“.
W. Kukula taip pat pakomentavo sekmadienio incidentą, susijusį su geležinkelio bėgių sugadinimu. Generolas pažymėjo, kad tai, kas įvyko, yra hibridinio karo pobūdžio.
„Jei kas nors buvo kare, jis žino, kad tai, ką turime šiandien, nėra karas, o ikikarinė situacija, arba tai, ką šnekamojoje kalboje vadiname hibridiniu karu. Iš tiesų, viskas rodo, kad šis įvykis gali būti sabotažas“, – sakė W. Kukula. Taip pat jis pabrėžė, kad galutines išvadas apie įvykį turi pateikti Vidaus reikalų ministerija.
„Mes nesame bejėgiai“
Generalinio štabo viršininkas pridūrė, kad Lenkijos ir NATO gebėjimas atremti grėsmes priklauso nuo jų ryžto stiprinti gynybą. Jis pareiškė, kad bet koks puolimas prieš NATO teritoriją turi sulaukti griežto atsako, kuris potencialiam agresoriui sukeltų didelę riziką.
„Mes nesame bejėgiai. Turime visą priemonių arsenalą, kad galėtume simetriškai arba asimetriškai reaguoti į tokias grėsmes įvairiais būdais“, – pabrėžė W. Kukula.
Sabotažai Lenkijoje
Traukinio mašinistas, važiavęs linija tarp sostinės Varšuvos ir Liublino, sekmadienį apie 7 val. 40 min. vietos (8 val. 40 min. Lietuvos) laiku pranešė apie bėgių pažeidimus.
Lenkijos ministras pirmininkas Donaldas Tuskas pirmadienį pareiškė, kad išvakarėse įvykęs sprogimas ant geležinkelio linijos, kuria keleiviniai traukiniai važiuoja į Varšuvą iš pietryčių Lenkijos, buvo sabotažas.
Be to, sekmadienį įvyko dar vienas incidentas, kuris yra tiriamas, pranešė vidaus reikalų ministras Marcinas Kierwinskis.
Sekmadienio vakarą, maždaug už 50 km nuo Liublino, traukinys, važiavęs maršrutu Svinouiscis–Žešuvas, buvo priverstas sustoti, kai buvo pažeisti traukinį maitinę elektros kabeliai, pirmadienį paskelbtame pranešime teigė M. Kierwinskis.
Nuo Rusijos invazijos į Ukrainą pradžios 2022 metų vasarį Lenkijos pareigūnai sulaikė dešimtis žmonių, įtariamų sabotažu ir šnipinėjimu.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!