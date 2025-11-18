 
Kalendorius
Lapkričio 18 d., antradienis
Vilnius +3°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > Europa

Po sabotažų Lenkijoje – kariuomenės vado reakcija: įspėja apie galimą puolimą

2025-11-18 10:03 / šaltinis: tv3.lt
2025-11-18 10:03

Lenkijos ginkluotųjų pajėgų generalinio štabo viršininkas Wieslawas Kukula pareiškė, kad šalis yra „prieškario stadijoje“ ir įspėjo apie galimą puolimą, rašo „The Moscow Times“.

Lenkijos kariai (nuotr. SCANPIX)

Lenkijos ginkluotųjų pajėgų generalinio štabo viršininkas Wieslawas Kukula pareiškė, kad šalis yra „prieškario stadijoje“ ir įspėjo apie galimą puolimą, rašo „The Moscow Times“.

REKLAMA
0

Pasak jo, specialiųjų tarnybų užfiksuoti sabotažai ir kibernetiniai išpuoliai yra skirti pakenkti piliečių pasitikėjimui valstybės institucijomis ir sudaryti palankias sąlygas galimam puolimui.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Priešas kuria aplinką, kuria siekiama sudaryti palankias sąlygas galimai agresijai Lenkijos teritorijoje“, – pareiškė jis, palygindamas dabartinius įvykius su 1939 m. įvykiais, rašo „Rzeczpospolita“.

REKLAMA
REKLAMA

W. Kukula taip pat pakomentavo sekmadienio incidentą, susijusį su geležinkelio bėgių sugadinimu. Generolas pažymėjo, kad tai, kas įvyko, yra hibridinio karo pobūdžio.

REKLAMA

„Jei kas nors buvo kare, jis žino, kad tai, ką turime šiandien, nėra karas, o ikikarinė situacija, arba tai, ką šnekamojoje kalboje vadiname hibridiniu karu. Iš tiesų, viskas rodo, kad šis įvykis gali būti sabotažas“, – sakė W. Kukula. Taip pat jis pabrėžė, kad galutines išvadas apie įvykį turi pateikti Vidaus reikalų ministerija.

„Mes nesame bejėgiai“

Generalinio štabo viršininkas pridūrė, kad Lenkijos ir NATO gebėjimas atremti grėsmes priklauso nuo jų ryžto stiprinti gynybą. Jis pareiškė, kad bet koks puolimas prieš NATO teritoriją turi sulaukti griežto atsako, kuris potencialiam agresoriui sukeltų didelę riziką.

REKLAMA
REKLAMA

„Mes nesame bejėgiai. Turime visą priemonių arsenalą, kad galėtume simetriškai arba asimetriškai reaguoti į tokias grėsmes įvairiais būdais“, – pabrėžė W. Kukula.

Sabotažai Lenkijoje

Traukinio mašinistas, važiavęs linija tarp sostinės Varšuvos ir Liublino, sekmadienį apie 7 val. 40 min. vietos (8 val. 40 min. Lietuvos) laiku pranešė apie bėgių pažeidimus.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Lenkijos ministras pirmininkas Donaldas Tuskas pirmadienį pareiškė, kad išvakarėse įvykęs sprogimas ant geležinkelio linijos, kuria keleiviniai traukiniai važiuoja į Varšuvą iš pietryčių Lenkijos, buvo sabotažas.

Be to, sekmadienį įvyko dar vienas incidentas, kuris yra tiriamas, pranešė vidaus reikalų ministras Marcinas Kierwinskis.

REKLAMA

Sekmadienio vakarą, maždaug už 50 km nuo Liublino, traukinys, važiavęs maršrutu Svinouiscis–Žešuvas, buvo priverstas sustoti, kai buvo pažeisti traukinį maitinę elektros kabeliai, pirmadienį paskelbtame pranešime teigė M. Kierwinskis.

Nuo Rusijos invazijos į Ukrainą pradžios 2022 metų vasarį Lenkijos pareigūnai sulaikė dešimtis žmonių, įtariamų sabotažu ir šnipinėjimu.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų