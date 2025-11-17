Po išpuolių geležinkeliuose – aiški Lenkijos žinutė Ukrainai

„Mūsų parama besiginančiai Ukrainai yra nedviprasmiška“, – tvirtino jis, paklaustas, ar pastarojo meto sabotažo aktai Lenkijos geležinkeliuose gali daryti įtaką būsimai paramai Ukrainai.
Jis pabrėžė, kad nekomentuos, kas galėjo prisidėti prie šių sabotažo incidentų, kol nebus gauta daugiau informacijos, ir pažymėjo, jog apie galimus kaltininkus galima tik spėlioti.
Parama kovojančiai Ukrainai yra neginčijama
„Nepriklausomai nuo to, kas prie to prisidėjo, mūsų parama kovojančiai Ukrainai yra neginčijama. Tai atitinka mūsų kaimynės Ukrainos, Lenkijos, o galiausiai ir visos Europos interesus“, – tikino M. Wevioras ir kartu pridūrė, kad šie įvykiai „neturės įtakos Lenkijos paramai Ukrainai“.
Kiek anksčiau buvo pranešta, kad geležinkelio ruože tarp Varšuvos ir Liublino buvo padėti sprogstamieji įtaisai, kurie apgadino bėgių atkarpą.
Žala fiksuota ir kitoje vietoje netoli Liublino. Lenkijos ministras pirmininkas Donaldas Tuskas sakė, kad Varšuvos–Liublino geležinkelio linija, kurioje ir įvyko sabotažas, yra strategiškai svarbi tiekiant pagalbą į Ukrainą.
