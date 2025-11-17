 
Kalendorius
Lapkričio 17 d., pirmadienis
Vilnius +3°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas
Komentuoti
3
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

Lenkijos prezidentas bedė pirštu į ES klaidą: „Galbūt net nebūtų karo Ukrainoje“

2025-11-17 14:58 / šaltinis: ELTA
2025-11-17 14:58

Lenkijos prezidentas Karolis Nawrockis mano, kad Europos Sąjunga (ES) „nutolo nuo pamato, ant kurio buvo įkurta“, ir Lenkija turėtų bendradarbiauti su regiono partnerėmis, kad būtų sukurta stipresnė sąjungą, įsiklausanti į šalis, perspėjusias „dėl didžiausių krizių ES“. 

Karolis Nawrockis (nuotr. Elta)
5

Lenkijos prezidentas Karolis Nawrockis mano, kad Europos Sąjunga (ES) „nutolo nuo pamato, ant kurio buvo įkurta“, ir Lenkija turėtų bendradarbiauti su regiono partnerėmis, kad būtų sukurta stipresnė sąjungą, įsiklausanti į šalis, perspėjusias „dėl didžiausių krizių ES“. 

REKLAMA
3

Pirmadienį paskelbtame interviu K. Nawrockis tvirtino, kad jeigu Vakarų Europos lyderiai būtų leidę atviras diskusijas, daugelio krizių būtų buvę galima išvengti. 

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Galbūt net nebūtų karo Ukrainoje, nes nebūtų „Nord Stream 2“ ir milijardai eurų nebūtų pumpuojami į Rusijos Federaciją. Tačiau niekas nenorėjo to klausytis“, – sakė Lenkijos prezidentas. 

REKLAMA
REKLAMA

„Nord Stream 1“ sprogimas 2022 metais
(5 nuotr.)
(5 nuotr.)
FOTOGALERIJA. „Nord Stream 1“ sprogimas 2022 metais

K. Nawrockis pridūrė, kad Lenkija siekia atlikti pagrindinį vaidmenį transatlantiniuose santykiuose. Jis sakė, kad jo užduotis – „ištraukti Europos Sąjungą iš duobės, kurioje ji dabar yra“, ir įspėti tuos, kurie atsakingi už praeities klaidas, kad sąjunga galėtų stiprėti, pasinaudodama Lenkijos „įsitraukimu ir patirtimi“.

REKLAMA

Kviečia Zelenskį į Lenkiją

Prezidentas palietė ir santykius su Ukraina, pabrėžęs, kad jie turi būti simetriški. 

Jis sakė, kad Lenkijos finansinė, karinė ir logistinė parama Ukrainai atitinka ilgalaikius strateginius šalies interesus, tačiau „šie santykiai neturi turėti neigiamų padarinių lenkams“. K. Nawrockis pridūrė, jog tikisi, kad Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis „mūsų santykius vertins simetriškai“. 

REKLAMA
REKLAMA

K. Nawrockis pakartojo, kad kviečia V. Zelenskį apsilankyti Varšuvoje, „susitikti su ukrainiečiais Lenkijoje, padėkoti lenkams ir pranešti gerų žinių apie ekshumacijas Voluinėje“. 

Prezidentas taip pat kalbėjo apie savo susitikimą su Kinijos užsienio reikalų ministru rugsėjį, sakė gavęs Kinijos vadovo Xi Jinpingo kvietimą ir pridūrė „esąs tikras, kad toks vizitas įvyks“. 

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Volodymyras Zelenskis, Emmanuelis Macronas (nuotr. SCANPIX)
Ukrainos ir Prancūzijos prezidentai pasirašė ketinimų protokolą dėl prancūziškų naikintuvų (4)
Karas Ukrainoje (nuotr. SCANPIX)
Rusija surengė 769 smūgius Zaporižios sričiai (1)
(nuotr. SCANPIX)
Karas Ukrainoje. Paliaubų Ukrainoje dar teks palaukti? Suomijos prezidentas įvardijo, kas laukia (27)
Donaldas Tuskas (nuotr. SCANPIX)
Lenkijos premjeras perspėja: nauji skandalai gali apsunkinti solidarumą su Ukraina (18)

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų