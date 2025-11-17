 
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Kubiliaus idėja: po taikos Ukraina turėtų dislokuoti batalioną Lietuvoje

2025-11-17 11:48 / šaltinis: BNS
2025-11-17 11:48

Už gynybą ir kosmosą atsakingas eurokomisaras Andrius Kubilius siūlo šalia nuolatinės Vokietijos brigados bei rotuojamų JAV karių Lietuvoje įkurti ir Ukrainos batalioną.

Andrius Kubilius (nuotr. tv3.lt)

Už gynybą ir kosmosą atsakingas eurokomisaras Andrius Kubilius siūlo šalia nuolatinės Vokietijos brigados bei rotuojamų JAV karių Lietuvoje įkurti ir Ukrainos batalioną.

Pasak eurokomisaro, tai būtų papildoma saugumo garantija Lietuvai, kurioje be Vokietijos brigados taip pat rotuoja ir JAV kariai. 

„Bus gerai, jei karo patikrinta Ukrainos armija, kai Ukrainoje bus įtvirtinta taika, bus pasirengusi būti visose mūsų pasienio regiono šalyse, pradedant Baltijos regionu, o Lietuvoje – šalia Vokietijos brigados, rotacinių JAV batalionų“, – tarptautinėje konferencijoje „Defending Baltics 2025“ Vilniuje pirmadienį sakė A. Kubilius. 

TAIP PAT SKAITYKITE:

A. Kubiliaus vertinimu, šiuo metu Rusijos kariuomenė yra stipresnė, nei buvo 2022 metų vasarį, kai pradėjo plataus mąsto invaziją į Ukrainą, tad jos grėsmė dar didesnė. 

„Patys ukrainiečiai sako, kad jų (Rusijos – BNS) sugebėjimai naudoti dronus yra tokie pat kaip Ukrainos, gal net ir kartais stipresni. (...) Susidurtume su Rusijos kariuomene, kuri sugeba valdyti keturis–penkis milijonus dronų per metus. Europos Sąjungos pusėje tokios patirties neturi nei viena kariuomenė“, – sakė jis. 

Būtent todėl A. Kubiliaus nuomone, ES šalims svarbu mokytis iš Ukrainos karinių patirčių.

„Turime atsiminti, kad Europos kontinente yra Ukraina, kuri turi tokią pat karo frontuose išbandytą kariuomenę – 800 tūkst. (karių – BNS) dydžio karines pajėgas ir geba valdyti milijonus dronų. Ir turi taip pat karo reikalams labai stipriai pasirengusią pramonę“, – tvirtino eurokomisaras raginantis tai daryti neatideliotinai. 

A. Kubilius pabrėžė, kad kvietimas steigti Ukrainos batalioną nėra Vokietijos ir JAV karinės paramos nuvertinimas. 

BNS skelbė, kad Berlynas apie 4–5 tūkst. karių brigadą Lietuvoje planuoja dislokuoti iki 2027 metų pabaigos, o priimančioji šalis įsipareigojusi parengti tam reikalingą infrastruktūrą.

Didžioji dalis brigados įsikurs Rūdninkų poligone, Šalčininkų rajone. Rukloje, Jonavos rajone, Vokietija be kovinių ketina dislokuoti inžinerinius, žvalgybinius dalinius.

Tuo metu JAV kariai Lietuvoje dislokuoti rotacijos pagrindu – jie keičiasi kas devynis mėnesius. Nauja rotacija prasidėjo spalį, o šiuo metu Krašto apsaugos ministerija su amerikiečiais derasi dėl rotacijos pratęsimo.

