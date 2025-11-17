 
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

Ukrainos ir Prancūzijos prezidentai pasirašė ketinimų protokolą dėl prancūziškų naikintuvų

2025-11-17 11:25
2025-11-17 11:25

Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas ir Ukrainos vadovas Volodymyras Zelenskis pirmadienį pasirašė ketinimų protokolą, pagal kurį Kyjivas įsigis iki 100 „Rafale“ naikintuvų ir kitos oro gynybos įrangos iš prancūzų bendrovių, pranešė Eliziejaus rūmai.

Volodymyras Zelenskis, Emmanuelis Macronas (nuotr. SCANPIX)

Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas ir Ukrainos vadovas Volodymyras Zelenskis pirmadienį pasirašė ketinimų protokolą, pagal kurį Kyjivas įsigis iki 100 „Rafale“ naikintuvų ir kitos oro gynybos įrangos iš prancūzų bendrovių, pranešė Eliziejaus rūmai.

Susitarimas, suteikiantis postūmį Ukrainai kovoje su Rusijos invazija, numato galimas būsimas sutartis dėl 100 „Rafale“ naikintuvų įsigijimo, taip pat kuriamos naujos kartos SAMP-T oro gynybos sistemos, radarų sistemų ir dronų.

Planuojama, kad ketinimų protokolas, kuris nėra pirkimo-pardavimo sutartis, bus įgyvendintas per maždaug 10 metų, pridūrė Prancūzijos prezidentūra.

V. Zelenskis, kurį praėjusią savaitę sukrėtė skandalas dėl korupcijos ir rusų pajėgų artėjimas link strategiškai svarbaus Pokrovsko, prieš susitikimą su E. Macronu socialiniame tinkle „X“ parašė, kad tai bus „istorinis sandoris“.

„Puiki diena“, – po pasirašytos sutarties nuotrauka platformoje „X“ prancūziškai ir ukrainietiškai parašė E. Macronas. 

Tikslas – „sudaryti (Kyjivui) sąlygas įsigyti sistemas, reikalingas reaguoti į Rusijos agresiją“, pridūrė vienas Prancūzijos prezidentūros pareigūnas, kalbėjęs su anonimiškumo sąlyga. 

Ukrainiečių prezidentas praėjusį mėnesį jau pasirašė ketinimų protokolą, pagal kurį jo šalis galėtų įsigyti nuo 100 iki 150 švediškų naikintuvų „Gripen“.

Prancūzija pristatė Kyjivui naikintuvus „Mirage“, tačiau iki šiol nebuvo kalbama apie tai, kad Ukraina įsigytų naikintuvų „Rafale“ – Prancūzijos kovinės aviacijos perlą.

Rusų smūgiai 

Tai devintasis V. Zelenskio vizitas į Prancūziją nuo Rusijos invazijos pradžios 2022-ųjų vasarį.

Jis įvyko artėjant sunkiai, kaip įspėja analitikai, žiemai ir Maskvai spaudžiant Ukrainą mūšio lauke. 

Per naktinius Rusijos smūgius Ukrainos rytinėje Charkivo srityje žuvo trys žmonės, pranešė šios srities karinės administracijos vadovas. Penktadienį Rusijai smogus Kyjivo daugiabučiams žuvo septyni žmonės.

Rusijos kariuomenė užėmė dar tris kaimus Rytų Ukrainoje, pirmadienį pranešė rusų gynybos ministerija. Tai būtų naujausias rusų laimėjimas jiems brangiai kainuojančiuose mūšiuose. 

JAV prezidento Donaldo Trumpo pastangos priversti sudaryti taikos susitarimą įstrigo, nes Maskva atmetė raginimus nutraukti ugnį ir nesutinka atsisakyti savo griežtų teritorinių reikalavimų.

Savaitgalį V. Zelenskis paskelbė apie valstybinių energetikos įmonių pertvarką po korupcijos skandalo, įsakė atsistatydinti dviem ministrams ir skyrė sankcijas savo buvusiam bendražygiui ir buvusiam verslo partneriui, atsidūrusiam skandalo centre.

Prancūzijos Europos reikalų ministras Benjaminas Haddadas šeštadienį interviu televizijai sakė, kad vyriausybės turi būti „nepaprastai budrios“ dėl korupcijos, Ukrainai siekiant įstoti į Europos Sąjungą (ES).

V. Zelenskis šiuo metu važinėja po sąjungininkes Vakaruose. Sekmadienį jis sudarė susitarimą energetikos srityje su Graikija, o antradienį apsilankys Ispanijoje.

E. Macronas ir V. Zelenskis taip pat apsilankė tarptautinių pajėgų Ukrainai, kurias Prancūzija ir Jungtinė Karalystė (JK) rengia tam atvejui, jei po paliaubų Ukrainoje būtų dislokuotos tarptautinės pajėgos, būstinėje.

Į būstinę, į vakarus nuo Paryžiaus esančiame Mon Valeriene, Prancūzijos ir JK organizuotos „norinčiųjų koalicijos“ šalys atsiuntė pareigūnų, kad šie parengtų pajėgas. 

Prancūzija teigia, kad dalyvauti jau pasisiūlė 34 šalys.

