 
Kalendorius
Lapkričio 17 d., pirmadienis
Vilnius +3°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > JAV

Ekspertai: JAV įsitraukė į branduolines lenktynes su dviem lygiaverčiais varžovais

2025-11-17 10:30 / šaltinis: tv3.lt
2025-11-17 10:30

Naujas branduolinio ginklavimosi lenktynes jau prasidėjo. Tačiau skirtingai nei Šaltojo karo laikais, JAV turi ruoštis konfrontacijai su dviem lygiaverčiais varžovais – Kinija ir Rusija.

Donaldas Trumpas (nuotr. SCANPIX)

Naujas branduolinio ginklavimosi lenktynes jau prasidėjo. Tačiau skirtingai nei Šaltojo karo laikais, JAV turi ruoštis konfrontacijai su dviem lygiaverčiais varžovais – Kinija ir Rusija.

REKLAMA
0

Kaip rašo „The Wall Street Journal“ (WSJ), Kinija, kuri ilgą laiką turėjo nedidelį branduolinį arsenalą, sparčiai vejasi JAV, o Rusija kuria visą eilę naujos kartos sistemų, nukreiptų prieš Amerikos miestus.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Tuo tarpu, jei Rusija ir JAV vis dar laikosi tam tikrų apribojimų dėl ginklų kontrolės, pavyzdžiui, START III sutarties, kurios galiojimas baigiasi vasario mėnesį, Kinija, nesusijusi jokiomis prievolėmis, sparčiai veržiasi į priekį.

REKLAMA
REKLAMA

Amerikiečių vertinimu, iki 2030-ųjų vidurio Pekinas susilygins su JAV pagal dislokuotų branduolinių galvučių skaičių.

REKLAMA

„Šiuo metu pastebima tendencija didinti branduolinius arsenalus, o ne juos mažinti“, – teigė buvęs Pentagono darbuotojas Matthew Kroenigas.

„Mes įžengiame į trečiąjį branduolinį amžių, kuris bus labiau panašus į Šaltąjį karą nei į 1990-uosius ir 2000-uosius metus“, – pridūrė jis.

Remiantis Amerikos mokslininkų federacijos duomenimis, JAV, kurios nuo 1992 m. nevykdė branduolinių bandymų, šiuo metu turi 5117 branduolinių galvučių, įskaitant 3700, kurios yra išimtos iš ginkluotės. Tuo tarpu Rusija turi 5459, o Kinija – 600.

REKLAMA
REKLAMA

Be to, pabrėžia WSJ, Šiaurės Korėja, branduolinio klubo naujokė, kuri praėjusiais metais sudarė oficialią karinę sąjungą su Rusija, turi apie 50 branduolinių galvučių ir aktyviai investuoja į tarpžemynines raketas ir povandeninius laivus, galinčius smogti JAV teritorijai.

JAV lėtai reaguoja į naujas grėsmes

„Visa mūsų branduolinio modernizavimo programa buvo pagrįsta įsitikinimu, kad mes toliau mažinsime karines išlaidas su Rusija ir kad Kinija bei Šiaurės Korėja nekelia grėsmės JAV pozicijai. Visos šios prielaidos pasirodė esą klaidingos“, – teigė Vipinas Narangas, Masačusetso technologijų instituto branduolinės saugumo politikos centro direktorius.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Tuo tarpu Kinija šiuo metu nėra suinteresuota derybomis dėl ginklų kontrolės, nes nori pasivyti JAV ir Rusiją ir teigia, kad dvi didžiausios branduolinės valstybės pirmiausia turi sumažinti savo ginklų arsenalą.

„Kinija turėtų padidinti savo arsenalą tiek, kad JAV niekada net nedrįstų pagalvoti apie branduolinio ginklo panaudojimą prieš Kiniją. Tada įprastų kovinių veiksmų kare Kinija galėtų laimėti“, – teigė atsargos pulkininkas Zhou Bo, buvęs Kinijos gynybos ministerijos Saugumo bendradarbiavimo centro direktorius.

REKLAMA

Kaip Rusija grasina branduoliniais ginklais

„Akivaizdu, kad rusai visada išsitraukia branduolinę kortą, kai situacija susiklosto ne jų naudai. Tai strateginė komunikacija“, – WSJ teigė aukštas Vakarų pareigūnas.

Tačiau nepaisant viso triukšmo, Rusijos „stebuklingieji“ ginklai „Burevestnik“ ir „Poseidon“ nėra visiškai parengti eksploatacijai ir turi labiau psichologinę, o ne karinę vertę, mano Fabianas Hoffmanas, branduolinio ginklo ir raketų technologijų ekspertas iš Oslo universiteto.

REKLAMA

„Rusams didžiąja dalimi motyvacija yra tiesiog baimės faktorius, verčiantis mus kalbėti apie šį baisų ginklą“, – sakė F. Hoffmanas.

„Ji sunaudoja jų tyrimų ir plėtros biudžetą. Iš esmės tai yra pinigų švaistymas Rusijai. Kinai laikosi daug protingesnio požiūrio: jie tiesiog gamina kovines galvutes ir tarpžemynines balistines raketas, nesistengdami sukurti kažką keisto ir egzotiško“, – pabrėžia ekspertas.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Branduoliniai bandymai

Anksčiau Donaldas Trumpas įpareigojo Pentagoną pradėti branduolinių ginklų bandymus lygiomis sąlygomis su kitomis šalimis.

Tuo pačiu ekspertai įspėjo, kad šis sprendimas gali suteikti laisvę Kinijai ir Rusijai. Jei JAV grįš prie bandymų, tai gali kelti grėsmę sutarčiai, kuri dešimtmečius sulaikė daugumą valstybių nuo tokių žingsnių.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Kinija ir JAV (nuotr. SCANPIX)
JAV sieks užbaigti susitarimą su Kinija
Šiaurės Korėja (nuotr. Scanpix)
„Strateginis dviejų diktatūrų bendradarbiavimas“: Rusija samdys 12 tūkst. Šiaurės Korėjos darbininkų (6)
Karas Ukrainoje, 2025-ųjų rugpjūtis (nuotr. SCANPIX)
„Neleisime, kad karas baigtųsi Rusijos sėkme“: Baltijos ir Šiaurės šalys skirs Ukrainai paramos paketą (29)
Rusijos užsienio reikalų ministras Sergejus Lavrovas pakomentavo Vakarų žiniasklaidoje pasirodžiusius pranešimus, kad J. Bideno administracija svarsto perdavimą Ukrainai tolimojo nuotolio raketas: „Nereikia juokauti apie raudonąsias linijas“ (nuotr. SCANPIX)
Lavrovas: Rusija pasirengusi susitikti Budapešte, bet iškėlė sąlygą (14)

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų