TV3 naujienos > Užsienis > Europa

Lenkijoje sugadintas geležinkelio ruožas į Ukrainą: įvykdytas sabotažo aktas

Atnaujinta 11:00
2025-11-17 09:03 / šaltinis: tv3.lt
2025-11-17 09:03

Lenkijoje sugadintas geležinkelio ruožas, kuriuo traukiniai vyksta į Ukrainą. Lenkijos ministras pirmininkas Donaldas Truskas neatmeta sabotažo galimybės, rašo „Unian".

Donaldas Tuskas (nuotr. SCANPIX)

Lenkijoje sugadintas geležinkelio ruožas, kuriuo traukiniai vyksta į Ukrainą. Lenkijos ministras pirmininkas Donaldas Truskas neatmeta sabotažo galimybės, rašo „Unian“.

Kaip D.  Tuskas, tai yra geležinkelio ruožas Mazovijos vaivadijoje, jungiantis Varšuvą su Dorohusko stotimi prie sienos su Ukraina. Geležinkelio ruožas sugadintas sekmadienį.

Lenkijos premjeras neatmetė galimybės, kad tai – sabotažas.

„Neatmetama galimybė, kad turime reikalą su sabotažu. Niekas nenukentėjo. Atitinkamos tarnybos atlieka savo darbą“, – pareiškė D. Tuskas.

Kiek vėliau D. Tuskas savo „X“ paskyroje patvirtino, kad tai – sabotažas.

„Deja, blogiausias scenarijus pasitvirtino. Varšuva–Liublinas maršrute įvykdytas sabotažo aktas“, – pranešė Lenkijos premjeras.

„Varšuvos–Liublino geležinkelio linijos sprogdinimas yra beprecedentis sabotažo aktas, nukreiptas prieš Lenkijos valstybės ir jos piliečių saugumą. Vyksta tyrimas. Kaip ir ankstesniais tokio pobūdžio atvejais, mes sugausime kaltininkus, nesvarbu, kas už to stovi“, – pridūrė jis.

 

