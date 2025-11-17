Lenkijoje sugadintas geležinkelio ruožas į Ukrainą: įvykdytas sabotažo aktas

Kaip D. Tuskas, tai yra geležinkelio ruožas Mazovijos vaivadijoje, jungiantis Varšuvą su Dorohusko stotimi prie sienos su Ukraina. Geležinkelio ruožas sugadintas sekmadienį.
Lenkijos premjeras neatmetė galimybės, kad tai – sabotažas.
„Neatmetama galimybė, kad turime reikalą su sabotažu. Niekas nenukentėjo. Atitinkamos tarnybos atlieka savo darbą“, – pareiškė D. Tuskas.
W sprawie zniszczenia fragmentu torowiska na trasie Dęblin-Warszawa jestem w stałym kontakcie z ministrem spraw wewnętrznych. Niewykluczone, że mamy do czynienia z aktem dywersji. Nikt nie został poszkodowany. Trwają czynności odpowiednich służb.REKLAMAREKLAMA— Donald Tusk (@donaldtusk) November 16, 2025
Kiek vėliau D. Tuskas savo „X“ paskyroje patvirtino, kad tai – sabotažas.
„Deja, blogiausias scenarijus pasitvirtino. Varšuva–Liublinas maršrute įvykdytas sabotažo aktas“, – pranešė Lenkijos premjeras.
„Varšuvos–Liublino geležinkelio linijos sprogdinimas yra beprecedentis sabotažo aktas, nukreiptas prieš Lenkijos valstybės ir jos piliečių saugumą. Vyksta tyrimas. Kaip ir ankstesniais tokio pobūdžio atvejais, mes sugausime kaltininkus, nesvarbu, kas už to stovi“, – pridūrė jis.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!