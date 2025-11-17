Analitikai: Rusija išnaudoja spragas, atsiradusias dėl kovų prie Pokrovsko

Kaip rašo „The Telegraph“, Rusijos puolimo šioje fronto atkarpoje sustabdymas yra labai svarbus Zaporižios gynybai.
Trumpas kalba apie griežtas sankcijas Rusijos prekybos partneriams
JAV prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad respublikonai rengia įstatymo projektą, pagal kurį JAV įves sankcijas bet kuriai šaliai, kuri vykdo verslą su Rusija, rašo „Bloomberg“, cituoja „Unian“.
„Respublikonai teikia įstatymo projektą, kuris numato labai griežtas sankcijas ir pan. bet kuriai šaliai, kuri vykdo verslą su Rusija“, – žurnalistams pareiškė D. Trumpas.
Komentuodamas šią iniciatyvą, D. Trumpas pabrėžė, kad jam „tinka“ Senato siūlomas įstatymo projektas, o tai yra aiškiausias įrodymas, kad JAV prezidentas palaikys pastangas nutraukti finansavimą Maskvai, pabrėžia leidinys.
„Jie gali įtraukti Iraną į šį sąrašą“, – pabrėžė D. Trumpas.
Senato daugumos lyderis Johnas Thune‘as spalio mėnesį pareiškė, kad yra pasirengęs pateikti balsavimui įstatymo projektą dėl sankcijų Rusijai, kurį jau seniai remia senatorius Lindsey Grahamas, bet nenori „nustatyti sau griežtų terminų“.
Įstatymo projektas leis D. Trumpui įvesti iki 500 proc. muitus importui iš šalių, kurios perka Rusijos energijos išteklius. Tai ypač aktualu dideliems Rusijos energijos išteklių vartotojams, tokiems kaip Kinija ir Indija.
Vokietija įspėja: Rusija gali užpulti NATO dar iki 2029 m.
Vokietijos gynybos ministras Boris Pistoriusas mano, kad NATO turėtų persvarstyti savo prognozes dėl konflikto su Rusija. Anot jo, Rusijos diktatorius Vladimiras Putinas gali pakankamai atkurti savo karines pajėgas ir dar iki 2029 m. užpulti rytinę NATO šalį.
Ukrainoje mūšio lauke per pastarąją parą sunaikinta dar 1 160 rusų karių
Laikotarpiu nuo 2022 m. vasario 24 d. iki 2025 m. lapkričio 17 d. rusų okupantų pajėgos Ukrainoje vykstančiame kare jau prarado maždaug 1 159 420 karių, iš kurių 1 160 buvo sunaikinta arba išvesta iš rikiuotės vien per pastarąją parą.
Apie tai socialinių tinklų platformoje „Facebook“ pranešė Ukrainos ginkluotųjų pajėgų generalinis štabas.
Be to, nuo plataus masto invazijos pradžios Ukrainos gynybos pajėgos jau sunaikino 11 355 rusų tankus (+2), 23 594 šarvuotąsias kovos mašinas (+3), 34 486 artilerijos sistemas (+17), 1 544 raketų paleidimo sistemas (+1), 1 246 oro gynybos sistemas (+2), 428 karo lėktuvus, 347 sraigtasparnius, 81 499 nepilotuojamuosius orlaivius (+213), 3 940 kruizinių raketų, 28 karo laivus / katerius, 1 povandeninį laivą, 67 536 transporto priemones ir kuro cisternas (+72), 4 tūkst. specialiosios įrangos vienetų.
Duomenys apie priešų nuostolius yra nuolat tikslinami.
Kruvina rusų ataka Charkivo regione: yra žuvusių ir sužeistų, tarp jų – vaikai
Rusijos smūgiai viename rytų Ukrainos Charkivo regiono mieste nusinešė trijų žmonių gyvybes, pirmadienį pranešė miesto karinės administracijos vadovas. Dar dešimt žmonių buvo sužeista, tarp sužeistųjų yra vaikų, pridūrė jis.
Naktį Balaklijos centrui smogė dvi rusų raketos, savo platformos „Telegram“ paskyroje pranešė Vitalijus Karabanovas.
„Preliminariais duomenimis, per naktinį raketų smūgį Balaklijos mieste žuvo trys žmonės“, – rašė jis.
Dar dešimt žmonių buvo sužeista, tarp sužeistųjų yra vaikų, pridūrė jis.
Devyni asmenys buvo nuvežti į ligoninę. „Deja, vis dar gauname pranešimų apie galimus sužeistuosius“, – pridūrė V. Karabanovas.
Charkivo srities gubernatorius Olegas Synegubovas pirmiau pranešė, kad tarp sužeistųjų yra keturiolikmetė mergaitė, dvylikametis vaikas ir 61-erių vyriškis.
Nuo invazijos pradžios 2022 m. vasarį Rusija beveik kasdien atakuoja Ukrainos teritoriją dronais ar raketomis.
Penktadienį Rusijai smogus keletui Ukrainos sostinės Kyjivo daugiabučių namų, žuvo septyni žmonės.
Artėjant žiemai, Maskva taip pat ėmė įnirtingiau pulti ir Ukrainos energetikos infrastruktūrą.
Savo ruožtu Kyjivas reguliariai atakuoja Rusijoje esančias naftos saugyklas, perdirbimo gamyklas ir kitokius infrastruktūros objektus.
Fronto linijose Rusijos kariuomenė toliau žengia į priekį, ypač pietinėje Ukrainos dalyje, kur sekmadienį užėmė dar du kaimus.
Analitikai: Rusija išnaudoja spragas, atsiradusias dėl kovų prie Pokrovsko
Pasinaudodama tuo, kad Ukraina sutelkė gausias pajėgas Pokrovsko gynybai, Rusija užima teritorijas pietryčių Ukrainoje, o tokie strategiškai svarbūs miestai kaip Orihivas ir Huliaipolė rizikuoja būti užimti.
Kaip rašo „The Telegraph“, Rusijos puolimo šioje fronto atkarpoje sustabdymas yra labai svarbus Zaporižios gynybai.
Leidinyje pažymima, kad Ukrainos kariai vis dažniau persikelia toliau į šiaurę, siekdami sustiprinti gynybines linijas ties Pokrovsku, palikdami pietryčių fronto gynybą pažeidžiamą nuolatiniams Rusijos puolimams.
„Remiantis proukrainietiškais žemėlapiais, per šešias savaites Rusijos karinės pajėgos šioje teritorijoje pažengė maždaug 30 km“, – pabrėžiama straipsnyje.
Rusijos puolimas „paspartėjo per pastarąsias savaites“
Kaip rašo „The Telegraph“, Rusija tyliai užima teritorijas Donecko, Zaporožės ir Dnipro sričių sandūroje, kur gynyba nebuvo prioritetas.
JAV karo studijų instituto (ISW) duomenimis, Rusijos kariai gali bandyti apsupti Huliaipolę iš šiaurės rytų, siekdami susilpninti Ukrainos gynybą, kad galėtų greitai pažengti į priekį, naudodami įsiskverbimo taktiką.
Maskva nusitaikė į vietines tiekimo linijas bei Ukrainos dronų operatorius, ir bando pasinaudoti susilpnėjusiais Ukrainos įtvirtinimais, kad surengtų masinius mažų grupių išpuolius.
Karo analitikas Michaelis Kofmanas teigė, kad nors visos akys nukreiptos į Pokrovską, didžioji dalis Rusijos puolimo vyksta „prie Zaporižios, Dnipro ir Donecko sričių, ir pastarosiomis savaitėmis paspartėjo“.
„Ukrainos gynyba aplink Huliaipolę atrodo vis labiau susiskaldžiusi. Šis regionas, matyt, yra mažiau prioritetinis Rusijai ir Ukrainai. Kontrataka ties Pokrovsku reiškia, kad stabilizuoti padėtį kitose vietose, pavyzdžiui, Zaporižioje, lieka mažai jėgų“.
Tačiau jis pažymėjo, kad Rusijos pajėgos toliau „veikia taktiniu požiūriu neveiksmingai“, nes jų daliniai „praneša apie pažangą, kurios niekada nebuvo“.
Tuo tarpu kiti analitikai įspėja, kad Rusija bando priversti Ukrainą perkelti išteklius ir pajėgas į Zaporižios sritį, kad Pokrovskas liktų mažiau saugomas.