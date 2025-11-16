 
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

Iš Ukrainos užsienio reikalų ministro – svarbus prašymas

2025-11-16 20:42 / šaltinis: ELTA / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: ELTA aut.
2025-11-16 20:42

Ukrainos užsienio reikalų ministras Andrijus Sybiha kreipėsi į savo šalies rėmėjus prašydamas lėšų dronų gamybos didinimui. 

Andrijus Sybiha (nuotr. SCANPIX)

Ukrainos užsienio reikalų ministras Andrijus Sybiha kreipėsi į savo šalies rėmėjus prašydamas lėšų dronų gamybos didinimui. 

2

Sekmadienį socialiniame tinkle X jis parašė, kad Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas karą nutrauks tik tuo atveju, jei bus įvykdytos dvi sąlygos. 

Pirma, V. Putinas turi prarasti „iliuziją, kad galiausiai kaip nors gali laimėti mūšio lauke“. Antra, karo tęsimo kaina turi būti didesnė nei jo užbaigimo. 

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Šiuolaikinės ginklavimosi varžybos nėra susijusios su branduoliniais ginklais – jos susijusios su milijonais pigių dronų“, – parašė ministras ir pridūrė, kad taiką garantuos tie, kurie galės greičiau padidinti gamybą.

Jis teigė, kad Ukrainos gynybos pramonei reikia pinigų tai pasiekti. „Kitais metais galime pagaminti iki 20 mln. dronų, jei gausime pakankamą finansavimą“, – teigė A. Sybiha, bet konkrečios sumos neminėjo. 

Ukraina jau daugelį mėnesių pagamina dešimtis tūkstančių skirtingų dronų. Bepiločius orlaivius gamina tiek tradicinė gynybos pramonė, tiek privačios įmonės, siūlančios novatoriškus produktus, kad suteiktų Ukrainai technologinį pranašumą. 

Dronai, kurių gamyba yra kur kas pigesnė nei brangių ginklų sistemų, jau sukūrė naujus karybos būdus. Tiek Rusija, tiek Ukraina dislokuoja didžiulį skaičių dronų, tačiau nė viena šalis neatskleidžia, kiek tiksliai jų pagamina.

