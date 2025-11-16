Keisčiausios Rusijos valdžios „dovanos“ žuvusių karių šeimoms

Rusija vis tęsia savo „geros valios“ akcijas, siūlydama šeimoms simbolines dovanas už prarastas gyvybes – nuo daržovių maišų iki automobilio.
Gyvybė lygi maišui daržovių?
Kai kurių Rusijos karių, mobilizuotų kariauti Ukrainoje, šeimoms Sibiro miesto Jakutsko meras Evgenijus Grigorjevas pasiūlė pagalbos paketą – nemokamą maišą daržovių.
Olegas Rybkinas 2022 m. rugsėjį buvo mobilizuotas kariauti Ukrainoje, kur buvo sunkiai sužeistas į pilvą, kepenis ir inkstus. Vyro dešiniojo kelio sąnarys buvo sunaikintas. Rusijos vyriausybė turėjo sumokėti už jo gydymą, reabilitaciją ir pensiją. Vietoj to jam padovanojo du kibirus morkų ir maišą svogūnų. Pranešama, kad jis buvo išsiųstas atgal į frontą su ramentais.
„Kokių daržovių ar dovanų man reikia, kad pakeisčiau vyro sąnarį ir jis būtų išrašytas iš ligoninės!“ – sakė jo žmona.
Be daržovių, našlėms dar siūlomos dešros. Vladivostoke našlės buvo apdovanotos dešrų pakuotėmis. Tiesa, kartu su dešromis našlėms taip pat buvo padovanoti paštetai, konservai ir pusgaminiai.
2022 m. Motinos dienos proga Rusijos Kursko regiono lyderiai sūnus karo lauke praradusioms motinoms padovanojo trijų rankšluosčių rinkinius. Dovanos įteikimo nuotraukos buvo paviešintos socialiniame tinkle „VKontakte“, tačiau vėliau ištrintos.
Naujas automobilis arba dviratis
Kitiems tėvams „pasisekė“ labiau. 2022 m. liepos mėn. valstybinis televizijos kanalas „Russia-1“ parodė reportažą apie Aleksejų Malovą, Rusijos tankų vadą, kuris žuvo trečiąją Rusijos invazijos į Ukrainą dieną. Jo šeima gavo vienkartinę išmoką už jo mirtį, dar vadinamą „karsto pinigais“, už kurią nusipirko naują, pigų rusišką „Lada“ automobilį.
Kario tėvas pasakojo, kad A. Malovas svajojo apie tokį baltą automobilį, o pirmasis pasivažinėjimas bus į kapines.
Rusijos valdžia nepamiršta ir mirusių karių vaikų. Vieno kario, žuvusio fronto linijoje, vaikai gavo dviračius. Rusijos žiniasklaida pranešė, kad „motina iš pradžių buvo nustebusi, bet vėliau nusprendė, kad tai bus naudinga vaikams“.
Buitinė technika vietoj paguodos
Įdomios dovanos netekus artimųjų nesibaigia. 2023 m. viena rusų šeima gavo daugiafunkcinę viryklę su gėlių puokšte, įvyniotą į popierių su užrašu „gyvenimas“.
Kitos nužudytų Rusijos karių našlės buvo apdovanotos šaldytuvais. Naujienų reportaže teigiama, kad „žuvusiųjų šeimos jaučia nepataisomą netektį. Tokie vizitai priverčia jas dažniau šypsotis“.
Buvęs Ukrainos vidaus reikalų ministro pirmasis pavaduotojas Antonas Geraschenko atkreipė dėmesį į situacijos keistumą: „Putino režimas atėmė iš jų vyrus ir tėvus, privertė jas išgyventi, o jos džiaugiasi gavusios šaldytuvą.“
Tikriausiai daugiausiai dėmesio sulaukusi Rusijos „dovana“ buvo 2025 m. Moters dienos proga dalytos mėsmalės kartu su gėlėmis kaip kampanijos „Gėlės didvyrių motinoms“ dalis. Dovana sulaukė itin daug dėmesio, nes terminas „mėsmalė“ simbolizuoja Maskvos karius, žuvusius fronto linijoje dideliais kiekiais.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!