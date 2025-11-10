 
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Užsienis > Rusija

Maskvoje vertėsi ir sprogo „Lamborghini“: žuvo rusų kriptovaliutų milijonierius

2025-11-10 10:36
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-11-10 10:36

Rusijoje Maskvoje žuvo Rusijos kriptovaliutų milijonierius, skelbia „The Sun“. Greitkelyje vertėsi ir sprogo „Lamborghini“, kuriuo jis važiavo.

Maskvoje banką užgrobęs užpuolikas sulaikytas (nuotr. SCANPIX)

Rusijoje Maskvoje žuvo Rusijos kriptovaliutų milijonierius, skelbia „The Sun". Greitkelyje vertėsi ir sprogo „Lamborghini", kuriuo jis važiavo.

4

36-erių Aleksejus Dolgichas važiavo su trimis draugais savo prabangiame bent ketvirtį milijono kainuojančiame „Lamborghini Urus“. Automobilis lėkė maždaug 150 km/h greičiu.

Automobilis vertėsi ir sprogo

Vairuotojas prarado kontrolę ir automobilis rėžėsi į kelio užtvarą.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Automobilis apsivertė, sprogo, kilo gaisras.

Dalis automobilio netgi nuskriejo per tiltą, o greitkelyje buvo matyti išmėtyti pinigai.

Vienas iš keleivių buvo kriptovaliutų verslininkas Ivanas Solovyovas. Jis žuvo iš karto.

21-erių Nikita Tezikovas ir 22-erių Kirillas Mochalovas buvo skubiai nugabenti į ligoninę, bet stebuklingai išgyveno.

Valstybinė eismo inspekcija patvirtino, kad A. Dolgichas prarado kontrolę, atsitrenkė į užtvarą, dėl to automobilis apsivertė. Iš viso žuvo du vyrai.

Per kelias sekundes kilo didžiulis gaisras.

Vyksta avarijos tyrimas.

