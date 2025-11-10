Maskvoje vertėsi ir sprogo „Lamborghini“: žuvo rusų kriptovaliutų milijonierius

36-erių Aleksejus Dolgichas važiavo su trimis draugais savo prabangiame bent ketvirtį milijono kainuojančiame „Lamborghini Urus“. Automobilis lėkė maždaug 150 km/h greičiu.
Automobilis vertėsi ir sprogo
Vairuotojas prarado kontrolę ir automobilis rėžėsi į kelio užtvarą.
Automobilis apsivertė, sprogo, kilo gaisras.
Dalis automobilio netgi nuskriejo per tiltą, o greitkelyje buvo matyti išmėtyti pinigai.
Vienas iš keleivių buvo kriptovaliutų verslininkas Ivanas Solovyovas. Jis žuvo iš karto.
21-erių Nikita Tezikovas ir 22-erių Kirillas Mochalovas buvo skubiai nugabenti į ligoninę, bet stebuklingai išgyveno.
Valstybinė eismo inspekcija patvirtino, kad A. Dolgichas prarado kontrolę, atsitrenkė į užtvarą, dėl to automobilis apsivertė. Iš viso žuvo du vyrai.
Per kelias sekundes kilo didžiulis gaisras.
Vyksta avarijos tyrimas.
