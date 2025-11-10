Siaubinga tragedija miške, Vilniuje: žuvo vyras – rastas duobėje

Kaip pranešė Policijos departamentas, eismo nelaimė įvyko apie 16.24 val. Naujosios Vilnios rajone, A. Kojelavičiaus gatvėje.
Vyras (gim. 1968 m.), vairuodamas keturratį motociklą (modelis nustatomas), nepasirinko saugaus greičio, ir įvažiavęs į duobę, apvirto.
Per eismo įvykį žuvo keturračio vairuotojas.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl žmogaus mirtimi pasibaigusios avarijos.
