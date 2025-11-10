 
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Siaubinga tragedija miške, Vilniuje: žuvo vyras – rastas duobėje

2025-11-10 07:23 / šaltinis: ELTA
2025-11-10 07:23

Miške, Vilniuje, sekmadienį žuvo keturračio vairuotojas.

Miškas, policijos švyturėliai (nuotr. Irmantas Gelūnas/BNS ir Vygintas Skaraitis/Fotobankas)

Miške, Vilniuje, sekmadienį žuvo keturračio vairuotojas.

0

Kaip pranešė Policijos departamentas, eismo nelaimė įvyko apie 16.24 val. Naujosios Vilnios rajone, A. Kojelavičiaus gatvėje. 

Vyras (gim. 1968 m.), vairuodamas keturratį motociklą (modelis nustatomas), nepasirinko saugaus greičio, ir įvažiavęs į duobę, apvirto. 

Per eismo įvykį žuvo keturračio vairuotojas. 

Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl žmogaus mirtimi pasibaigusios avarijos

