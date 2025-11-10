 
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

Zelenskis perspėja Europą: Putinas gali pulti kitą šalį karui Ukrainoje nesibaigus

2025-11-10 08:12 / šaltinis: ELTA
2025-11-10 08:12

Rusija gali pradėti agresiją prieš kitą Europos šalį dar nepasibaigus karui su Ukraina, sekmadienį interviu „The Guardian“ pareiškė Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis.

Volodymyras Zelenskis (instagram.com ir SCANPIX nuotr. montažas)
13

4

„Aš taip manau. Jis gali tai padaryti. Europai derėtų atsisakyti visuotinio skepticizmo, kad (Rusijos prezidentas Vladimiras) Putinas pirmiausia nori okupuoti Ukrainą ir tik tada gali pajudėti kur nors kitur. Jis gali daryti ir viena, ir kita tuo pačiu metu“, – sakė V. Zelenskis.

Zelenskis: Rusija vykdo hibridinį karą prieš Europą

Prezidentas pabrėžė, kad Kremlius vykdo „hibridinį karą prieš Europą“ ir išbando NATO raudonąsias linijas. Jis susiejo piktybinės veiklos padidėjimą visoje Europoje – ypač dronų įsiveržimą į Lenkiją ir jų pasirodymą virš Kopenhagos, Miuncheno ir Briuselio oro uostų – su Rusijos negebėjimu pasiekti reikšmingą pažangą mūšio lauke. 

„Putinas yra aklavietėje, kalbant apie realią sėkmę. (...) Todėl šios nesėkmės gali paskatinti jį dairytis į kitas teritorijas“, – sakė V. Zelenskis. Prezidentas apibūdino Rusiją kaip didelę ir agresyvią valstybę, kuriai reikia išorinio priešo, kad išlaikytų vidaus vienybę. 

Anot jo, V. Putinas laiko Jungtines Amerikos Valstijas ir Vakarus savo priešais, todėl „draugystė su Rusija nėra sprendimas Amerikai“. 

„Kalbant apie vertybes, Ukraina yra kur kas artimesnė JAV nei Rusija“, – sakė V. Zelenskis. 

Jis teigė, kad fronte prie Pokrovsko Rusija dislokavo 170 tūkst. karių, Donecko srityje vyksta įnirtingiausios kovos, bet ten Rusija nepasiekia sėkmės, o patiria didelius nuostolius. Pasak V. Zelenskio, spalį Rusijos nuostoliai buvo rekordiniai – žuvo ir buvo sužeista 25 tūkst. žmonių.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

