Zelenskis: Ukraina užsisakys iš JAV 27 sistemas „Patriot“

Jis taip pat sakė, kad Europos valstybės galėtų aprūpinti Kyjivą savo turimomis sistemomis „Patriot“.
Ukrainos prezidentas davė interviu po niokojančių Rusijos smūgių į Ukrainos elektros tinklą, dėl jų daugumoje šalies regionų nutrūko elektros tiekimas. Per pokalbį šviesa Marijos rūmuose Kyjive užgeso du kartus.
„Tokios mūsų gyvenimo sąlygos“, – sakė V. Zelenskis. Jis teigė, kad Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas įsako rengti „teroristines atakas“ prieš Ukrainos energetikos sistemą, žudo civilius gyventojus ir palieka juos be elektros ir vandens. „Jis negali kelti įtampos mūsų visuomenėje jokiu kitu būdu“, – sakė V. Zelenskis.
Prezidentas teigė, kad glaudžiai bendradarbiauja su tarptautinėmis partnerėmis, siekdamas sustiprinti apsaugą nuo Rusijos dronų. Pasak jo, Jungtinė Karalystė ir kitos sąjungininkės vis dar atsisako siųsti naikintuvus patruliuoti Vidurio ir Vakarų Ukrainos padangę.
V. Zelenskis teigė palaikantis šiltus santykius su JK ministru pirmininku Keiru Starmeriu ir „nuolatinius kontaktus“ su Londonu.
Kadangi JAV prezidentas Donaldas Trumpas atmetė JAV karinio įsikišimo galimybę, Prancūzijos ir Jungtinės Karalystės vyriausybės pažadėjo siųsti karius į Ukrainą, jei būtų sudarytas taikos susitarimas.
Paklaustas, ar norėtų, kad britų kariai atvyktų anksčiau, pavyzdžiui, užimtų gynybines pozicijas prie Ukrainos sienos su Baltarusija, V. Zelenskis atsakė: „Žinoma. Mes prašome daug ko, įskaitant ginklus ir narystę Europos Sąjungoje bei NATO.“
Drauge jis atkreipė dėmesį, kad Europos ginkluotųjų pajėgų buvimą Ukrainoje aktyvių karo veiksmų metu reikėtų vertinti atsargiai. „Vadovai bijo savo visuomenių. Jie nenori dalyvauti kare“, – sakė V. Zelenskis ir pridūrė, kad karių dislokavimas yra tų šalių pasirinkimas, o jei Kyjivas pernelyg spaus, gali prarasti finansinę ir karinę partnerių paramą.
