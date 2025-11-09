 
Kalendorius
Lapkričio 9 d., sekmadienis
Vilnius +7°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > JAV

Dėl JAV vyriausybės uždarymo kai kurios užjūrio bazės nebemoka atlyginimų savo darbuotojams

2025-11-09 16:40 / šaltinis: BNS
2025-11-09 16:40

Ilgiausias JAV vyriausybės uždarymas per visą istoriją ne tik sustabdė veiklą šalyje, bet ir už Atlanto, Europoje, kur JAV karinių bazių vietiniai darbuotojai pradėjo jausti neigiamas pasekmes.

JAV kariai Rumunijoje (nuotr. SCANPIX)

Ilgiausias JAV vyriausybės uždarymas per visą istoriją ne tik sustabdė veiklą šalyje, bet ir už Atlanto, Europoje, kur JAV karinių bazių vietiniai darbuotojai pradėjo jausti neigiamas pasekmes.

REKLAMA
0

Tūkstančiams žmonių, dirbančių užsienio bazėse Europoje, nuo uždarymo pradžios prieš beveik šešias savaites nebuvo mokami atlyginimai. Kai kuriais atvejais, JAV bazes priimančios vyriausybės įsikišo ir padengė sąskaitas, tikėdamosi, kad Jungtinės Valstijos galiausiai atsiskaitys. Kitais atvejais, įskaitant Italiją ir Portugaliją, žmonės tiesiog toliau dirbo be atlyginimo, Vašingtone tęsiantis aklavietei. 

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Tai absurdiška situacija, nes niekas neturi atsakymų, niekas nejaučia atsakomybės“, – teigė Angelo Zaccaria, profsąjungos koordinatorius Aviano aviacijos bazėje Šiaurės rytų Italijoje.

REKLAMA
REKLAMA

„Mums, italų darbuotojams, tai daro ypač didelį poveikį“, – , naujienų agentūrai „The Associated Press“ sakė jis. 

REKLAMA

Reikalingi darbai 

Užsienio piliečiai JAV bazėse visame pasaulyje dirba įvairius darbus – ​​maitinimo paslaugų, statybų, logistikos, techninės priežiūros ir kitose, labiau specializuotose srityse. Dalį užsienio darbuotojų įdarbina privačios įmonės, su kuriomis dirba JAV vyriausybė. Kiti yra tiesiog samdomi darbuotojai. 

Kaip vietos darbuotojams mokama, priklauso nuo šalies ir yra pagrįsta konkrečiais susitarimais, kuriuos JAV vyriausybė yra sudariusi su kiekviena priimančiąja šalimi, sakė JAV oro pajėgų Europoje ir Afrikoje viešųjų ryšių atstovė Amber Kelly-Herard. 

REKLAMA
REKLAMA

A. Kelly-Herard teigė, kad tęsiantis vyriausybės uždarymui tikimasi, jog vietos darbuotojai toliau atliks savo darbą pagal darbo sutartis.

AP kreipėsi į Pentagoną su keliais klausimais dėl darbuotojų atlyginimų, tačiau gavo tik trumpą pareiškimą, kad jie to nepripažįsta. 

„Vertiname svarbų mūsų vietos darbuotojų visame pasaulyje indėlį“, – teigiama pranešime.

Į kitus klausimas pareigūnas atsisakė atsakyti.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų