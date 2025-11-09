Dėl JAV vyriausybės uždarymo kai kurios užjūrio bazės nebemoka atlyginimų savo darbuotojams

Tūkstančiams žmonių, dirbančių užsienio bazėse Europoje, nuo uždarymo pradžios prieš beveik šešias savaites nebuvo mokami atlyginimai. Kai kuriais atvejais, JAV bazes priimančios vyriausybės įsikišo ir padengė sąskaitas, tikėdamosi, kad Jungtinės Valstijos galiausiai atsiskaitys. Kitais atvejais, įskaitant Italiją ir Portugaliją, žmonės tiesiog toliau dirbo be atlyginimo, Vašingtone tęsiantis aklavietei.
„Tai absurdiška situacija, nes niekas neturi atsakymų, niekas nejaučia atsakomybės“, – teigė Angelo Zaccaria, profsąjungos koordinatorius Aviano aviacijos bazėje Šiaurės rytų Italijoje.
„Mums, italų darbuotojams, tai daro ypač didelį poveikį“, – , naujienų agentūrai „The Associated Press“ sakė jis.
Reikalingi darbai
Užsienio piliečiai JAV bazėse visame pasaulyje dirba įvairius darbus – maitinimo paslaugų, statybų, logistikos, techninės priežiūros ir kitose, labiau specializuotose srityse. Dalį užsienio darbuotojų įdarbina privačios įmonės, su kuriomis dirba JAV vyriausybė. Kiti yra tiesiog samdomi darbuotojai.
Kaip vietos darbuotojams mokama, priklauso nuo šalies ir yra pagrįsta konkrečiais susitarimais, kuriuos JAV vyriausybė yra sudariusi su kiekviena priimančiąja šalimi, sakė JAV oro pajėgų Europoje ir Afrikoje viešųjų ryšių atstovė Amber Kelly-Herard.
A. Kelly-Herard teigė, kad tęsiantis vyriausybės uždarymui tikimasi, jog vietos darbuotojai toliau atliks savo darbą pagal darbo sutartis.
AP kreipėsi į Pentagoną su keliais klausimais dėl darbuotojų atlyginimų, tačiau gavo tik trumpą pareiškimą, kad jie to nepripažįsta.
„Vertiname svarbų mūsų vietos darbuotojų visame pasaulyje indėlį“, – teigiama pranešime.
Į kitus klausimas pareigūnas atsisakė atsakyti.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!