 
Kalendorius
Lapkričio 9 d., sekmadienis
Vilnius +7°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > JAV

Indianapolio priemiestyje į ne tą namą atvykusi valytoja nušauta verandoje

2025-11-09 14:12 / šaltinis: BNS
2025-11-09 14:12

Amerikiečių institucijos svarsto, ar pateikti kaltinimus namo Indianos valstijoje savininkui, kuris, pareigūnų teigimu, nušovė namų valytoja dirbusią moterį, kai ši per klaidą nuvyko ne tuo adresu.

Indianapolio priemiestyje į ne tą namą atvykusi valytoja nušauta verandoje (AP Photo nuotr.)

Amerikiečių institucijos svarsto, ar pateikti kaltinimus namo Indianos valstijoje savininkui, kuris, pareigūnų teigimu, nušovė namų valytoja dirbusią moterį, kai ši per klaidą nuvyko ne tuo adresu.

REKLAMA
0

Policijos pareigūnai 32 metų Marią Florindą Rios Perez negyvą rado trečiadienį prieš pat 7 val. ryto vietos (14 val. Lietuvos) laiku namo verandoje Vaitstaune, Indianapolio priemiestyje, kuriame gyvena apie 10 tūkst. žmonių, teigiama policijos pranešime spaudai. Ji priklausė valytojų komandai, kuri nuvyko ne tuo adresu, sakoma pranešime.

TAIP PAT SKAITYKITE:

M. F. Rios Perez vyras Mauricio Velazquezas Indianapolio televizijai WRTV sakė, kad jis su žmona įvairius namus valė septynis mėnesius. M. Velazquezas teigė, kad trečiadienio rytą stovėjo kartu su ja prie namų durų, bet nesuprato, kad ji buvo nušauta, kol nukrito jam ant rankų kraujuodama.

REKLAMA
REKLAMA

Lėšų rinkimo puslapyje jos brolis apibūdino M. F. Rios Perez kaip keturių vaikų motiną. Penktadienį policija pranešė, kad ji buvo kilusi iš Indianapolio, tačiau šeima planuoja ją palaidoti Gvatemaloje, rašoma jos nekrologe ir brolio lėšų rinkimo puslapyje.

REKLAMA

Institucijos šaulio tapatybės viešai neatskleidė. Penktadienio popietę policija perdavė tyrimo išvadas Buno apygardos prokurorui Kentui Eastwoodui, tačiau šis sakė, kad sprendimas, ar pateikti kaltinimus, nebus lengvas.

Jis teigė, kad šioje byloje labai svarbūs Indianos valstijoje galiojantys vadinamosios pilies doktrinos įstatymai. Šie įstatymai leidžia asmeniui panaudoti pagrįstą jėgą, įskaitant mirtiną, kad sustabdytų, kaip jis pagrįstai mano, neteisėtą įsibrovimą į jo būstą. Nacionalinės valstijų įstatymų leidėjų konferencijos duomenimis, panašius įstatymus turi 31 valstija.

Prokurorai yra sėkmingai pareiškę kaltinimus žmonėms kitose valstijose, kurie paleido šūvius prie savo namų, įskaitant 86 metų vyrui, kuris pašovė Ralphą Yarlą po to, kai šis juodaodis paauglys per klaidą pasibeldė į jo duris, ir vėliau pripažino kaltę. Niujorke vyras buvo nuteistas už antrojo laipsnio žmogžudystę, nes nušovė automobilyje buvusią moterį, kuri per klaidą išvažiavo į jo namo teritoriją.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų