JAV ir Bolivija po 17 metų pertraukos atnaujina diplomatinius santykius

Santykiai ateityje bus palaikomi ambasadorių lygiu, „kaip tai visuomet turėjo būti“, susitikime su R. Pazu šeštadienį sakė JAV valstybės sekretoriaus pavaduotojas Christopheris Landau.
Bolivija ir JAV prieš 17 metų išsiuntė viena kitos ambasadorius.
Pirmiausiai tuometinis kairysis prezidentas Evo Moralesas 2008 m. išsiuntė JAV ambasadorių La Pase. Jis kaltino diplomatą remiant visoje šalyje vykstančias demonstracijas prieš vyriausybę. Tada Vašingtonas savo ruožtu atšaukė savo ambasadorių.
Nuo 2020 m. prezidentaujant Luisui Acrei, santykiai nebuvo atnaujinti. Vietoj to jis užmezgė ekonominius ir politinius ryšius su Venesuela, Kinija, Rusija ir Iranu.
JAV vertina gerus santykius su Bolivija, šeštadienį sakė Ch. Landau. Jis kartu su Čilės prezidentu Gabrieliu Boricu ir Argentinos vadovu Javieru Milei dalyvavo R. Pazo inauguracijos ceremonijoje. R Pazas pabrėžė, kad grąžins Boliviją į tarptautinę areną.
„Bolivija grįžta atgal į pasaulį, ir pasaulis grįžta atgal į Boliviją“, – sakė naujasis prezidentas.
Bolivija patiria didžiausią ekonominę krizę per 40 metų. Prezidento rinkimus laimėjus R. Pazui, šios Pietų Amerikos šalies laukia politinės permainos. Krikščionis demokratas T. Pazas per rinkimų kampaniją paskelbė apie programą „Kapitalizmas visiems“. Jis ketina daugiau kaip perpus sumažinti degalų subsidijas ir, be kita ko, įgyvendinant mokesčių reformą, padėti vietos pramonei. Kartu jis žadėjo išlaikyti socialines išlaidas.
