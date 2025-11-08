Politologė po Orbano susitikimo su Trumpu: vengrai kaip niekada ištroškę permainų

Pirmą kartą per 15 metų V. Orbaną populiarumu pranoko kitas kandidatas Pėteris Madjaras. Vengrų politologė specialiai TV3 žinioms komentavo, kad jaunoji visuomenės dalis yra ištroškusi permainų.
Baltųjų rūmų šeimininkas, prezidentas Donaldas Trumpas, pasitinka Vengrijos premjerą Viktorą Orbaną. Į nepatogius žurnalistų klausimus, kokia jo žinutė ukrainiečiams ir ar Vengrijai bus leista pirkti Putino naftą, D. Trumpas atsako, esą V. Orbanas yra puikus lyderis.
Prie derybų stalo pats prezidentas D. Trumpas teiraujasi, ar Ukraina gali laimėti karą.
„Tad jūs sakote, kad Ukraina negali laimėti karo?“ – klausė JAV prezidentas D. Trumpas.
„Žinote... stebuklas gali įvykti“, – teigė premjeras V. Orbanas.
V. Orbanas kalba tai, ką nori išgirsti D. Trumpas po to, kai Amerikos lyderis užsiminė, kad išimtis Vengrijai dėl rusiškos energetikos pirkimo bus padaryta.
„Jam sudėtinga gauti naftos ir dujų iš kitų. Kaip žinote, jie pranašumo – priėjimo prie jūros. Tai puiki didelė šalis, bet jie neturi jūros, jie neturi uostų. Tai sudėtinga problema“, – kalbėjo D. Trumpas.
Prieš mėnesį D. Trumpas Rusijos energetikos gigantėms „Rosneft“ ir „Lukoil“ įvedė sankcijas. O jų žaliavą perkančioms šalims – antrines sankcijas. Tačiau Vašingtone V. Putino sąjungininkas suokia, kad nepirkti iš Rusijos tiesiog neįmanoma. Pernai didžioji dauguma į Vengriją importuotų energetikos produktų buvo iš Rusijos.
„Šiandienos problema yra labai aiškiai paaiškinti, kokias pasekmes vengrai ir Vengrijos ekonomika patirtų, jei negautų naftos ir dujų iš Rusijos. Mes tiekiam vamzdynais. Vamzdynai nėra ideologinė ar politinė problema, tai fizinė realybė“, – kalbėjo V. Orbanas.
Po susitikimo V. Orbanas dalijasi vaizdo įrašu, kuriame D. Trumpas merkia akį. Pergalingai skelbiama, kad Budapeštas gavo „visišką ir neribotą išimtį dėl sankcijų naftai ir dujoms“.
„Ir toliau turėsime mažiausias energetikos kainas Europoje“, – sakė V. Orbanas.
Pergalė Vašingtone V. Orbanui labai svarbi prieš balandį vyksiančius rinkimus, kai daugiau kaip 20 metų valdantį lyderį populiarumu pranoko kitas kandidatas Pėteris Madjaras. Helsinkio universitete dėstanti vengrų politologė Katalin Miklossy TV3 žinioms komentavo, kad vengrai kaip niekada ištroškę permainų.
„Visa karta išaugo per „Fideš“ valdymą. Jie nežino, kas yra tikra demokratija, iš to, ką pademonstravo „Fideš“, o tai yra vien autoritarinis režimas“, – kalbėjo Helsinkio universiteto profesorė Katalin Miklossy.
D. Trumpas savo bičiuliui Europoje prieš rinkimus padėjo, tačiau tik laikinai. Baltieji rūmai patikslina, kad rusiškų dujų ir naftos pirkimo išimtis Vengrijai bus taikoma tik vienus metus. Be to, Vengrija įsipareigojo nusipirkti amerikietiškų suskystintų dujų už 600 mln. dolerių.
