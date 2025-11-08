 
Kalendorius
Lapkričio 8 d., šeštadienis
Vilnius +10°C
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

Ukrainiečių karininkui – kaltinimai surengus pragaištingą karių sueigą

2025-11-08 18:41 / šaltinis: ELTA
2025-11-08 18:41

Vienas Ukrainos kariuomenės vadas įtariamas tuo, kad, nepaisydamas Ukrainos generalinio štabo draudimo, surinko 100 karių šventei ir dėl to jie tapo pražūtingo rusų antpuolio taikiniu.

Karas Ukrainoje

Vienas Ukrainos kariuomenės vadas įtariamas tuo, kad, nepaisydamas Ukrainos generalinio štabo draudimo, surinko 100 karių šventei ir dėl to jie tapo pražūtingo rusų antpuolio taikiniu.

Lapkričio 1 d. Dnipropetrovsko regione per raketų ir dronų antskrydį žuvo dvylika karių ir septyni civiliai, šeštadienį pranešė Kyjivo generalinė prokuratūra. Be to, dar 36 kariai buvo sužeisti.

Valstybės tyrimų biuras taip pat pareiškė, kad vyrui dabar už tai gresia baudžiamoji atsakomybė.

Iki šiol apie šio incidento mastą nebuvo viešai pranešta. Paprastai valdžios institucijos neatskleidžia savo žuvusiųjų karių skaičiaus.

Tai nėra pirmasis panašaus pobūdžio karo padėties įstatymo, draudžiančio tokius susibūrimus, pažeidimas.

Tyrimo duomenimis, pareigūnas esą surinko karius ceremonijai, kad įteiktų jiems apdovanojimus. Šventės metu, kaip pranešama, Rusijos pajėgos surengė ataką, kuriai panaudojo dvi balistines raketas ir tris nepilotuojamąsias skraidykles.

Vienas Ukrainos žurnalistas pirmiau pranešė, kad per šią ceremoniją žuvo jo brolis.

Dabar kaltinamasis vadas turi atsakyti už pareigų nevykdymą, toliau teigė Generalinė prokuratūra. Taip pat buvo paminėta, kad jam gresia areštas, tačiau sprendimas jį skirti dar nėra priimtas.

Tyrėjai pareiškė, kad saugos taisyklių nepaisymo negalėjo pateisinti jokie pirmesni kaltinamojo nuopelnai ar patirtis mūšio lauke.

„Karo sąlygomis draudžiami masiniai susibūrimai, ceremonijos ar apdovanojimai vietovėse, kuriose egzistuoja potenciali raketų grėsmė. Vadai yra asmeniškai atsakingi už savo pavaldinių gyvybes ir saugumą“, – pabrėžė tyrėjai.

