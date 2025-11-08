Ukrainos dronai smogė Rusijos Vologdos srityje
„Reuters“ praneša, kad trys Ukrainos dronai naktį smogė elektros pastotei šiaurinėje Rusijos Vologdos srityje, šeštadienį pranešė regiono gubernatorius Georgijus Filimonovas.
Pasak jo, pastotei padaryta žala šiuo metu vertinama, tačiau elektros tiekimas regione, esančiame į šiaurę nuo Maskvos ir maždaug už 1 900 kilometrų nuo Ukrainos, nesutriko. Apie tai Filimonovas paskelbė „Telegram“ kanale.
Tuo tarpu du žmonės buvo sužeisti, kai Ukrainos dronas smogė gyvenamajam pastatui Rusijos Saratovo mieste, pranešė vietos gubernatorius Romanas Busarginas.
Saratovas – pramoninis miestas prie Volgos upės, nutolęs apie 625 kilometrus nuo Ukrainos sienos – nuo tada, kai Rusija 2022 m. vasarį įsiveržė į kaimyninę šalį, ne kartą buvo atakuotas Ukrainos dronais.
Tuo tarpu rečiau apgyvendinta Vologdos sritis iki šiol nebuvo dažnas Ukrainos smūgių taikinys.
Rusijos gynybos ministerija šeštadienį pranešė, kad per naktį buvo numušti 83 dronai, daugiausia virš regionų, besiribojančių su Ukraina.
Ukrainoje mūšio lauke per pastarąją parą sunaikinta dar 1 190 rusų karių
Laikotarpiu nuo 2022 m. vasario 24 d. iki 2025 m. lapkričio 8 d. rusų okupantų pajėgos Ukrainoje vykstančiame kare jau prarado maždaug 1 150 100 karių, iš kurių 1 190 buvo sunaikinta arba išvesta iš rikiuotės vien per pastarąją parą.
Apie tai socialinių tinklų platformoje „Facebook“ pranešė Ukrainos ginkluotųjų pajėgų generalinis štabas.
Be to, nuo plataus masto invazijos pradžios Ukrainos gynybos pajėgos jau sunaikino 11 330 rusų tankų, 23 544 šarvuotąsias kovos mašinas (+1), 34 321 artilerijos sistemą (+20), 1 538 raketų paleidimo sistemas (+3), 1 239 oro gynybos sistemas (+1), 428 karo lėktuvus, 347 sraigtasparnius (+1), 78 928 nepilotuojamuosius orlaivius (+250), 3 918 kruizinių raketų, 28 karo laivus / katerius, 1 povandeninį laivą, 66 795 transporto priemones ir kuro cisternas (+72), 3 993 specialiosios įrangos vienetus.
Duomenys apie priešų nuostolius yra nuolat tikslinami.
Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis penktadienį pareiškė, kad ketina užtikrinti, jog, nepaisant Vengrijos bandymų toliau tęsti importą iš Rusijos, Europoje rusiškos naftos neliktų.
Vengrija didžiąją dalį naftos gauna naftotiekiu „Družba“, kuris nuo Rusijos driekiasi per Ukrainą. Dėl to tarp Kijevo ir Budapešto susiklostė įtempti santykiai, mat Ukraina keletą kartų atakavo naftotiekį „Družba“ Rusijos teritorijoje.
Pavyzdžiui, rugpjūčio mėnesį po Ukrainos dronų antskrydžio buvo nutrauktas naftos tiekimas Vengrijai. Vengrijos užsienio reikalų ministras Peteris Szijjarto anuomet prabilo apie dar vieną pasikėsinimą į jo šalies energetinį saugumą.
Nors spalio mėnesį Jungtinės Valstijos Rusijos energetikos bendrovėms įvedė naujų sankcijų, prezidentas Donaldas Trumpas penktadienį Baltuosiuose rūmuose susitikęs su Vengrijos ministru pirmininku Viktoru Orbánu paskelbė, kad Vengrijai vieneriems metams bus taikoma išimtis.
V. Zelenskis pagyrė JAV pastangas užkirsti kelią naftai patekti į Europą ir apkaltino V. Orbáną tuo, kad jis prieš kitų metų rinkimus priešiškumu Ukrainai naudojasi kaip rinkimų kampanijos priemone.
Naftos ir dujų eksportas yra svarbus Maskvos pajamų šaltinis, leidžiantis jai finansuoti karą su Ukraina, kuris tęsiasi jau daugiau nei trejus su puse metų.
Masinis Rusijos išpuolis prieš Ukrainą: yra žuvusių, tarp sužeistųjų – vaikai
Per naują masinį Rusijos smūgį Ukrainoje žuvo mažiausiai keturi žmonės, dar kelios dešimtys sužeista – tarp jų ir vaikai, skelbia UNIAN.
Dnipre žuvo viena moteris, kai smogta devynaukščiam gyvenamajam namui – sugriauti butai nuo ketvirto iki šešto aukšto, sužeista dešimt žmonių, tarp jų du vaikai (2 ir 13 m.). Gelbėtojai išgelbėjo 28 gyventojus, gaisras užgesintas.
Zaporižios srityje per atakas žuvo trys žmonės, dar šeši buvo sužeisti.
Charkivo regione pataikyta į degalinę, sužeisti aštuoni žmonės.
Odesos ir Kirovohrado regionuose dronų smūgiai sukėlė gaisrus energetikos objektuose, aukų išvengta.
Kremenchuke po smūgio nutrūko elektros tiekimas visame mieste, paskelbta ekstremali situacija.
Pasak Ukrainos oro pajėgų, naktį prieš šalį paleista daugiau kaip 400 dronų ir raketų, iš jų 28 raketos (15 balistinių) ir 405 įvairių tipų bepiločiai.
Rusijos dronai vėl atakavo Kyjivą
Po naktinio Rusijos išpuolio Kyjive įvesti neplanuoti elektros tiekimo apribojimai, pranešė Nacionalinė energetikos bendrovė „Ukrenergo“, praneša UNIAN.
Pasak Ukrainos valstybinės nepaprastųjų situacijų tarnybos (SES), Rusijos pajėgos šį rytą vėl atakavo Kyjivą dronais. Pečersko rajone gelbėtojai reagavo į du iškvietimus – vienoje vietoje degė keturi maži sunkvežimiai, buvo apgadinti du pastatai ir automobilis, kitoje vietoje užgesinti degantys UAV nuolaužų likučiai.
„Gaisrai užgesinti, aukų nepranešama“, – teigiama SES pranešime.
Kaip priduria Kyjivo miesto karinė administracija, elektros energijos tiekimo ribojimai sostinėje galios nuo 8 val. ryto iki 21 val. vakaro, gyventojai raginami taupyti elektrą ir vengti naudoti daug energijos reikalaujančius prietaisus.
Naktį Rusija surengė plataus masto ataką prieš Ukrainą, paleisdama dronus ir raketas. Keliuose regionuose užfiksuota sprogimų, kai kur pranešama apie žuvusius ir sužeistuosius.
„Jėgos išsekusios“: Rusija arti Pokrovsko užėmimo, bet kaina – milžiniška
Rusijos pajėgos, regis, artėja prie galutinio rytų Ukrainos miesto Pokrovsko užėmimo – pergalės, kurios Vladimiras Putinas siekė beveik dvejus metus, tačiau pasiekimas kainavo itin brangiai, praneša CNN.
Pastarosiomis dienomis mūšiai mieste smarkiai suintensyvėjo, kai Rusijos daliniai pralaužė Ukrainos gynybą ir įsiveržė į Pokrovską. Nepaisant Maskvos teiginių, esą miestas apsuptas, Kyjivas pabrėžia, kad aktyvūs kovos veiksmai tebesitęsia. Ukrainos kariai vietoje situaciją apibūdina kaip „sudėtingą“.
„Padėtis sunki – vyksta gatvių mūšiai, apšaudoma visais ginklais. Esame beveik apsupti, bet prie to jau pripratome“, – CNN sakė vieno bataliono vadas.
Kitas karys iš bepiločių orlaivių dalinio „Peaky Blinders“ pasakojo, kad rusai šturmuoja miestą mažomis grupėmis, tikėdamiesi, jog bent daliai pavyks pasiekti gynėjų pozicijas.
„Jų judėjimo intensyvumas toks didelis, kad dronų operatoriai tiesiog nespėja reaguoti“, – sakė jis.
Nors Pokrovskas prarado strateginę reikšmę kaip transporto mazgas, kai buvo sunaikinti pagrindiniai keliai ir geležinkelio linijos, miestas tapo simboliniu taikiniu.
Analitikai pastebi, kad kova dėl Pokrovsko jau nebėra logistikos klausimas – tai prestižo klausimas. Putinas ne kartą minėjo šį miestą kalbėdamas apie vadinamąjį „Donbaso išlaisvinimą“, todėl jo žlugimas Rusijos viduje būtų svarbus politinis signalas.
Prezidentas Volodymyras Zelenskis anksčiau teigė, kad Rusija į Pokrovsko rajoną sutelkė apie 170 tūkst. karių, todėl šis puolimas yra vienas didžiausių per pastaruosius mėnesius.
Ukrainos kariai pripažįsta, kad padėtis kritinė. Vienas jų teigė, kad įsakymo trauktis nėra, nors akivaizdu, kad miesto kritimas – tik laiko klausimas:
„Pokrovską laikėme labai ilgai. Bet mūsų pajėgos išsekusios, o pastiprinimas taip ir neatvyko laiku.“