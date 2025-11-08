„Putinas turi žinoti“: NATO vadovas Rutte siunčia perspėjimą Rusijai

Pasak naujienų agentūros „Ukrinform“, apie šį jo pareiškimą pranešė „Reuters“.
M. Rutte sakė, kad šį mėnesį įvykusių NATO metinių branduolinių pratybų sėkmė jam suteikė visišką pasitikėjimą NATO branduolinio atgrasymo patikimumu Rusijos grėsmės akivaizdoje.
Jis taip pat pažymėjo, kad kai Maskva naudoja pavojingą ir neapgalvotą branduolinę retoriką, NATO šalių gyventojai turėtų žinoti, kad nėra reikalo panikuoti, nes Aljansas turi galingų branduolinio atgrasymo priemonių.
„Ir (Rusijos prezidentas Vladimiras) Putinas turi žinoti, kad branduolinio karo niekada nelaimėsi, todėl jo niekada nereikia pradėti“, – pridūrė NATO vadovas.
Kaip minėta, V. Putinas nuo 2022 m., kai Rusija Ukrainoje pradėjo plataus invaziją, ne kartą įspėjo Vakarus apie galimas branduolines pasekmes.
Praėjusį mėnesį jis pareiškė, kad Maskva galėtų panaudoti branduolinius ginklus, jei jos teritorijai būtų smogta įprastinėmis raketomis, ir kad bet koks branduolinės valstybės remiamas puolimas prieš Rusiją būtų laikomas bendru puolimu.
„Ukrinform“ taip pat pranešė, kad tarptautinis spaudimas Rusijai duoda rezultatų ir turėtų būti stiprinamas, nes Kremliui baigiasi ištekliai ir idėjos, kaip pasiekti pažangą mūšio lauke, o pasaulinės bendruomenės remiama Ukraina toliau didvyriškai gina savo pozicijas, teigia NATO generalinis sekretorius M. Rutte.
