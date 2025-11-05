 
TV3 naujienos > Užsienis > JAV

Rutte apie JAV karių mažinimą Europoje: „Nėra nieko neįprasto“

2025-11-05 17:37 / šaltinis: tv3.lt
2025-11-05 17:37

NATO generalinis sekretorius Markas Rutte pareiškė, kad Jungtinių Valstijų sprendimas sumažinti karinio kontingento dalį Rumunijoje nėra priežastis nerimauti. Pasak jo, tokie perdislokavimai yra įprasta praktika, o JAV ir toliau išlaiko stiprų karinį buvimą Europoje, skelbia „Evropeiskaja pravda“.

Markas Rutte (nuotr. SCANPIX)

NATO generalinis sekretorius Markas Rutte pareiškė, kad Jungtinių Valstijų sprendimas sumažinti karinio kontingento dalį Rumunijoje nėra priežastis nerimauti. Pasak jo, tokie perdislokavimai yra įprasta praktika, o JAV ir toliau išlaiko stiprų karinį buvimą Europoje, skelbia „Evropeiskaja pravda“.

0

Pasak M. Rutte, JAV sprendimas peržiūrėti savo karinio buvimo Europoje mastą „nėra nieko neįprasto“. Nepaisant paskelbtų pokyčių, Vašingtonas vis dar išlaiko daugiau pajėgų nei iki 2022 metų.

„Tai vyksta nuolat. Manau, kad tam teikiame per daug reikšmės. Jungtinės Valstijos turi reikšmingą buvimą Europoje, ir tas buvimas išlieka“, – pabrėžė jis.

NATO generalinis sekretorius pridūrė, kad Aljansas yra pasirengęs mobilizuotis bet kokio puolimo prieš sąjungininkę atveju.

„Jei ši šalis (Rumunija) būtų užpulta, jai į pagalbą ateitų dar 31 valstybė“, – sakė M. Rutte.

JAV mažina savo karinių pajėgų skaičių Europoje

Praėjusią savaitę Rumunijos gynybos ministerija patvirtino žiniasklaidoje pasirodžiusią informaciją, kad JAV mažina savo karinių pajėgų skaičių Europoje.

JAV kariuomenės Europoje ir Afrikoje vadovybė taip pat patvirtino planus perkelti dalį karinio kontingento iš kai kurių Europos šalių, pabrėždama, kad apie visišką karių išvedimą nekalbama.

