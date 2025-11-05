JAV demonstruoja galią – išbandė tarpžemyninę balistinę raketą: sulaukė reakcijos iš Rusijos

Raketa, galinti nešti branduolinį užtaisą, bandymų metu nuskriejo apie 6700 kilometrų ir pataikė į numatytą taikinį Ramiajame vandenyne. Bendra šio tipo raketos skrydžio riba siekia maždaug 9500 kilometrų.
Tikslas – patikrinti sistemos patikimumą
„Minuteman III“ buvo paleista lapkričio 5 dieną iš Vandenbergo oro pajėgų bazės Kalifornijoje. Paleidimui naudota oro paleidimo sistema, įrengta JAV karinio jūrų laivyno lėktuve „E-6B Mercury“.
Pasak JAV oro pajėgų, pagrindinis bandymo tikslas – patikrinti sistemos patikimumą, kovinę parengtį ir tikslumą.
Sureagavo Rusija
Tuo metu Rusijoje – priešingas tonas. Gynybos ministras Andrejus Belousovas pasiūlė šalies vadovui nedelsiant pradėti ruoštis visapusiškiems branduoliniams bandymams.
Pasak jo, Jungtinės Valstijos esą planuoja sukurti naują 13 tūkst. kilometrų nuotolio tarpžemyninę raketą su branduoline galvute, naują strateginį povandeninį laivą bei atnaujinti paleidimo įrenginius.
Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas pareiškė, kad JAV prezidentui Donaldui Trumpui iškėlus idėją atnaujinti branduolinius bandymus, Rusija svarstys galimybę daryti tą patį.
Pasak naujienų agentūros „Reuters“, reaguodamas į JAV prezidento pareiškimą praėjusią savaitę, Rusijos prezidentas trečiadienį įsakė savo aukščiausiems pareigūnams parengti siūlymus dėl galimų branduolinių ginklų bandymų.
V. Putinas aiškina, kad Rusija visada griežtai laikėsi savo įsipareigojimų pagal Visuotinę branduolinių bandymų uždraudimo sutartį, bet jeigu JAV ar bet kuri branduolinė valstybė tokį ginklą išbandytų, Rusija padarytų tą patį.
„Užsienio reikalų ministerijai, Gynybos ministerijai... specialiosioms tarnyboms ir atitinkamoms civilinėms institucijoms nurodžiau daryti viską, kas įmanoma, kad jos surinktų papildomą informaciją šiuo klausimu, ją išanalizuotų Saugumo Taryboje ir pateiktų sutartus pasiūlymus dėl galimo pasirengimo branduolinių ginklų bandymams pradžios“, – sakė V. Putinas, kurį cituoja „Reuters“.
„Reuters“ primena, kad JAV paskutinį kartą tokius bandymus atliko 1992 m., Kinija ir Prancūzija – 1996 m., o Sovietų Sąjunga – 1990 m. Sovietinį branduolinį arsenalą paveldėjusi Rusija po Sovietų Sąjungos griūties to niekada nėra dariusi.
Kaip praėjusią savaitę rašė ELTA, JAV prezidentas D. Trumpas penktadienį pareiškė, kad JAV atliks branduolinius bandymus, jei tai darys kitos šalys, tačiau aiškiai nepasakė, kokio tipo bandymus jis turi omenyje.
„Atliksime tam tikrus bandymus, jei tai daro kitos šalys. Jei jos tai darys, ir mes tai darysime“, – žurnalistams lėktuve „Air Force One“ teigė D. Trumpas.
JAV vadovas ketvirtadienį buvo pranešęs, kad įsakė Pentagonui pradėti branduolinių ginklų bandymus tokiu pat lygiu kaip Kinija ir Rusija. Šie D. Trumpo teiginiai buvo išsakyti po to, kai Rusijos prezidentas V. Putinas praėjusį trečiadienį pareiškė, kad Maskva sėkmingai išbandė branduolinius ginklus galintį nešti povandeninį droną, nepaisydama Vašingtono perspėjimų.
