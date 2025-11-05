Pilietinis karas, anot A. Charičevo, yra vienas iš penkių iššūkių, su kuriais susiduria Rusija. Be to, šaliai gresia politinio, teritorinio ir kultūrinio suvereniteto praradimas, depopuliacija, piliečių pasitikėjimo valdžia praradimas ir politinės sistemos žlugimas, taip pat dehumanizacija ir rusų pavertimas „vartojimo subjektais“.
A. Charičevas paskelbė, kad netrukus bus priimtas įstatymas dėl „patriotiškumo“ auklėjimo, kuris įpareigos visas valdžios institucijas, švietimo įstaigas ir kitas visuomenines bei valstybines struktūras formuoti atitinkamus piliečių įsitikinimus.
Taip pat V. Putino pakalikas pabrėžė, kad karas Ukrainoje bent kol kas padėjo išvengti „suvereniteto praradimo“.
„Rusijos elitas buvo nusiteikęs tik tam, kad siųstų vaikus mokytis į užsienį, senatvėje gyventų užsienyje. Po kurio laiko mes galutinai prarastume savo potencialą – ekonominį, technologinį ir politinį. Rusijai specialioji karinė operacija (taip rusofašistai vadina Ukrainoje vykdomą genocidą – aut. past.) tapo apsivalymu“, – pažymėjo pareigūnas.
Kremliaus piešiamas „tobulo ruso“ paveikslas
A. Charičevas taip pat pakomentavo Rusijai gresiančią depopuliaciją. Jo teigimu, „propaganda“ apie vaikų neturėjimą ir LGBT „veda prie demografinės duobės“ ir „mūsų tautos sunaikinimo“. Atsakydamas į šį iššūkį, jis pasiūlė populiarinti šeimos vertybes ir formuoti madą turėti daug vaikų. Konkrečiai, pareigūnas mano, kad reikia kurti filmus, kuriuose šeimoje būtų trys vaikai.
„Agentstvo“ rašo, kad A. Charičevas įvardijo pagrindines vertybes, kurias turėtų puoselėti žmogus, kad būtų geras Rusijos pilietis: aktyvus patriotizmas; kūrybinis darbas ir tarnystė (A. Charičevas pasiūlė „išimti iš apyvartos žodį „paslaugos“ ir pakeisti jį „tarnyste“); vienybė ir solidarumas; tautų vienybė („Rusija – šeimų šeima“); šeimos vertybės ir tradicinės moralės normos (šeimos, turinčios tris ir daugiau vaikų, svarba).
Ekspertai: Putino režimas braška, Kremliuje tvyro įtampa ir baimė
Vakarų analitikai pažymi, kad Rusijos diktatorius turi vis daugiau priežasčių nerimauti: ES ir JAV įveda naujas sankcijas, verslas paralyžiuotas dėl aukštų palūkanų normų, valstybės skola auga, prekės brangsta, o šalies ekonomikos ministras Maksimas Rešetnikovas įspėja, kad ekonomika yra „ant recesijos ribos“. Nuo karo pradžios infliacija viršijo 40 proc.
Pagal ministerijos prognozę, 2025 m. Rusijos biudžeto deficitas gali siekti 2,6 proc. BVP arba 5,7 trilijono rublių. Tai penkis kartus daugiau nei buvo planuota. Norėdamos padengti deficitą, valdžios institucijos priverstos didinti mokesčius.
Tuo tarpu naftos nešamos pajamos mažėja, o benzinas tampa vis sunkiau prieinamas dėl Ukrainos smūgių naftos perdirbimo gamykloms. Be to, negalima neatsižvelgti į bankų krizės grėsmę, mano Harvardo universiteto Rusijos ir Eurazijos tyrimų centro mokslininkas Kreigas Kennedy.
