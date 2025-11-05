 
Kalendorius
Lapkričio 5 d., trečiadienis
Vilnius +11°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
1
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

Rusija pasitelkė dirbtinį intelektą propagandai – „TikTok“ plinta suklastoti interviu su „ukrainiečiais“

2025-11-05 08:34 / šaltinis: ELTA
2025-11-05 08:34

Rusai „TikTok“ tinkle platina vaizdo įrašus, sukurtus naudojant dirbtinį intelektą (DI), jais siekiama demoralizuoti Ukrainos visuomenę ir propaguoti „taikos bet kokia kaina“ idėjas.

„TikTok“ (nuotr. SCANPIX)

Rusai „TikTok“ tinkle platina vaizdo įrašus, sukurtus naudojant dirbtinį intelektą (DI), jais siekiama demoralizuoti Ukrainos visuomenę ir propaguoti „taikos bet kokia kaina“ idėjas.

REKLAMA
1

Apie tai pranešė Kovos su dezinformacija centras (KDC) prie Ukrainos nacionalinio saugumo ir gynybos tarybos.

„TikTok“ tinkle platinami vaizdo įrašai, kuriuose „paprastų ukrainiečių“ gatvėje klausiama jų nuomonės apie karą, mobilizaciją ar taikos derybas. Šie klipai, sukurti naudojant DI, pasižymi vienodu vizualiniu stiliumi, o apklaustieji išsako išimtinai pesimistines mintis“, – teigė KDC.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Pasak pranešimo, šių vaizdo įrašų veikėjai pasisako prieš mobilizaciją, vadina karą „beprasmišku“, kaltina vyriausybę „blokuojant taiką“ ir teigia, kad okupuotų teritorijų susigrąžinimas yra „nereikalingas“. Pagrindinis bendras visų šių vaizdo įrašų bruožas yra tas, kad jie yra visiškai sukurti DI – šis faktas patvirtintas naudojant „deep-fake“ klastočių aptikimo priemones. Tai dar vienas pavyzdys, kaip Rusija, vykdydama informacinį karą prieš Ukrainą, naudoja DI technologijas.

REKLAMA
REKLAMA

KDC pabrėžė, kad tokių vaizdo įrašų tikslas – demoralizuoti Ukrainos visuomenę ir sumažinti jos norą priešintis, propaguojant „taikos bet kokia kaina“ idėjas. Taip priešas siekia primesti ukrainiečiams beviltiškumo ir nusivylimo jausmus.

Kaip pranešė „Ukrinform“, Rusija tampa vis didesniu naujos informacinės grėsmės šaltiniu, nes pasitelkia DI valdomas manipuliacijas.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų