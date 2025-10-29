Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Užsienis > JAV

Karių skaičiaus mažinimas rytiniame NATO flange: sureagavo ir pati JAV

2025-10-29 15:38 / šaltinis: BNS
2025-10-29 15:38

JAV pajėgų sumažinimas rytiniame NATO flange nereiškia Amerikos pasitraukimo iš Europos ir nepakeis saugumo aplinkos ten, trečiadienį pareiškė amerikiečių kariuomenė.

JAV mažina karių skaičių rytiniame NATO flange: ramina, kad tai nėra Amerikos pasitraukimas iš Europos (nuotr. SCANPIX)

JAV pajėgų sumažinimas rytiniame NATO flange nereiškia Amerikos pasitraukimo iš Europos ir nepakeis saugumo aplinkos ten, trečiadienį pareiškė amerikiečių kariuomenė.

„Tai nėra Amerikos pasitraukimas iš Europos ar sumažėjusio įsipareigojimo NATO ir 5-ajam straipsniui signalas“, – pareiškime, kuriame kalbama apie Aljanso kolektyvinės gynybos principą, teigė Jungtinių Valstijų Sausumos pajėgos Europoje.

„Tai veikiau teigiamas padidėjusių Europos pajėgumų ir atsakomybės ženklas“, – nurodoma pranešime.

Šis jos pranešimas pasirodė Rumunijos gynybos ministerijai anksčiau trečiadienį paskelbus, kad Jungtinės Valstijos informavo ją ir jos sąjungininkes, jog Vašingtonas ketina sumažinti savo karių, dislokuotų rytiniame NATO flange, gretas.

Čia nėra nieko neįprasta

Rumunijos gynybos ministras Ionutas Mosteanu žurnalistams sakė, kad šis JAV sprendimas netraktuojamas kaip karių išvedimas.

Jis teigė, kad tai bus „brigados, kurios padaliniai buvo keliose NATO šalyse, įskaitant Bulgariją, Rumuniją, Slovakiją ir Vengriją, rotacijos nutraukimas“.

Visgi NATO pareigūnas pranešime naujienų agentūrai AFP komentuodamas šį Vašingtono žingsnį pabrėžė, kad čia nėra nieko neįprasta.

JAV prezidentas Donaldas Trumpas ne kartą kritikavo NATO ir reikalavo, kad sąjungininkės Europoje prisiimtų daugiau atsakomybės už savo saugumą didindamos išlaidas gynybai – tokiu metu, kai Ukraina grumiasi su Rusijos invazija.

Karys
Karys
2025-10-29 15:49
Ginsimes visomis turimom priemonem. Auksiniais saukstais auksiniais drakono dantimis televizoriu vagies sukauptais televizoriais.
TOLIAU SKAITYKITE
