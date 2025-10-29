Žiniasklaida: Vokietija planuoja į Lietuvą atsiųsti 12 tūkst. dronų

Šalies planuose – sudaryti sutartį su gynybos startuoliais „Helsing“ ir „Stark“, siekiant stiprinti gynybą nuo Rusijos bei skatinti konkurenciją gynybos sektoriuje.
Oficialūs susitarimai dar nepasirašyti, tačiau, jei sutartis bus patvirtinta Vokietijos parlamento biudžeto komitete, tai bus didžiausi sandoriai, kuriuos sudarė šios dvi startuolių įmonės. Rusijai pradėjus visapusišką invaziją į Ukrainą, investicijos į Europos gynybos technologijų startuolius smarkiai išaugo.
Pagal šį susitarimą trys bendrovės pristatys 12 tūkst. dronų, kurie bus skirti Vokietijos brigadai, dislokuotai Lietuvoje, siekiant apginti NATO rytinį flangą nuo Rusijos.
Vokietijos brigados inauguracija Lietuvoje
Primename, jog gegužės mėnesį Vilniuje viešint naujajam Vokietijos kancleriui Friedrichui Merzui, sostinės Katedros aikštėje inauguruota 45-oji šarvuotoji brigada.
Šia iškilminga ceremonija pažymėta oficiali naujo karinio vieneto – Vokietijos brigados – gyvavimo Lietuvoje pradžia.
„Šiandien džiugi diena mums visiems. Inauguruojame Vokietijos šarvuotąją brigadą, kurios atvykimas į Lietuvą – išskirtinis įvykis mūsų šalies istorijoje“, – ceremonijos pradžioje kalbėjo Lietuvos prezidentas Gitanas Nausėda.
„Jis liudija bendras Lietuvos ir Vokietijos vertybes, mūsų laiko patikrintą draugystę, galiausiai – didžiulę mūsų strateginės partnerystės pažangą pastaraisiais metais“, – pridūrė jis.
Kreipdamasis į Vokietijos brigados karius, G. Nausėda akcentavo, jog Lietuva darys viską, jog jiems nieko netrūktų.
„Brangūs Vokietijos kariai, kreipiuosi į jus atvira širdimi ir su didžiausiu dėkingumu. Ačiū jums už tai, kad pasirinkote tarnauti Lietuvoje. Padarysime viską, kad jums nieko netrūktų. Lietuvoje turėsite geriausias treniruočių, pratybų ir gyvenimo sąlygas“, – vokiškai kalbėjo Lietuvos lyderis.
