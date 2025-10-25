Kalendorius
NATO ir Ukraina išbandė naują ginklą prieš Rusijos bombas

2025-10-25 09:18 / šaltinis: ELTA
2025-10-25 09:18

Jungtinis NATO ir Ukrainos analizės, mokymo ir švietimo centras (JATEC) ir Sąjungininkų pajėgų transformacijos vadavietė atliko naują novatoriško sprendimo, skirto kovoti su valdomomis aviacinėmis bombomis, bandymų etapą.

NATO ir Ukraina išbandė naują ginklą prieš Rusijos bombas (nuotr. SCANPIX)
27

Jungtinis NATO ir Ukrainos analizės, mokymo ir švietimo centras (JATEC) ir Sąjungininkų pajėgų transformacijos vadavietė atliko naują novatoriško sprendimo, skirto kovoti su valdomomis aviacinėmis bombomis, bandymų etapą.

Apie tai pranešė Ukrainos gynybos ministerija.

Ji pažymi, kad per bandymus Prancūzijos poligone kūrėjų grupės įvertino, kaip sudėtingomis oro sąlygomis veikia visapusiškas techninis sprendimas, kurį sudaro radaras, dirbtiniu intelektu pagrįsta programinė įranga ir gaudomasis dronas.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Naudodamos radarą su pažangia jutiklių sistema, komandos sugebėjo nustatyti imituojamą priešo taikinį, jį sekti ir užfiksuoti. Tada, naudodamasis dirbtiniu intelektu pagrįsta programine įranga, taikinį iš anksto apskaičiuota trajektorija pasiekė gaudomasis dronas.

Šį technologinį sprendimą kuria NATO šalių narių bendrovės, dalyvaujant novatoriško Ukrainos gynybos sektoriaus atstovams. Paramą šiam projektui taip pat teikia Ukrainos gynybos ministerijos ir ginkluotųjų pajėgų ekspertai.

Iniciatyvos autoriai – JATEC ir Sąjungininkų transformacijos vadavietė.

Karas Ukrainoje. 2025-ųjų spalis
(27 nuotr.)
(27 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Karas Ukrainoje. 2025-ųjų spalis

Naujovė skirta apsaugoti Ukrainos kariškius ir civilius

Ministerija pabrėžė, kad ši naujovė yra skirta apsaugoti Ukrainos kariškius ir civilius gyventojus nuo vienos iš destruktyviausių šiuolaikinio karo grėsmių.

Ligi šiol nuo koncepcijos jau buvo pereita prie prototipų, kurių technologinio įgyvendinimo lygis yra skirtingas.

Projektas, skirtas kovoti su Rusijos valdomomis aviacinėmis bombomis, pradėtas įgyvendinti šių metų kovo mėnesį. Tuo metu JATEC vyko 15-asis NATO inovacijų konkursas, kuriame dalyvavo 40 komandų.

Vertinimo komisijoje dirbo ekspertai iš NATO Sąjungininkų transformacijos vadavietės, Ukrainos gynybos ministerijos, Ukrainos karinių oro pajėgų vadavietės ir Ukrainos nepilotuojamųjų sistemų pajėgų.

Konkurso metu buvo išrinkti trys nugalėtojai: „Tytan Technologies“ iš Vokietijos su gaudomosiomis sistemomis, „Alta Ares“ iš Prancūzijos su dirbtinio intelekto pagrindu veikiančiais taikinių aptikimo algoritmais ir „ATREYD“ su pulkais konteinerinių gaudyklių.

Kad sprendimai būtų optimaliai pritaikyti prie šiuolaikinių mūšio lauko realijų, bandymuose tiesiogiai dalyvauja ir ekspertinius vertinimus atlieka Ukrainos specialistai.

Spalio 24 d. Rusijos kariuomenė pirmą kartą nuo karo pradžios Odesos regione panaudojo valdomąsias bombas civilinei infrastruktūrai pulti.

