Kalendorius
Spalio 25 d., šeštadienis
Vilnius +7°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Komentuoti
1
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

Rusija atakavo Kyjivą: 8 žmonės sužeisti, liepsnoja pastatai

2025-10-25 07:53 / šaltinis: ELTA
2025-10-25 07:53

Kyjivo valdžia pranešė, kad šeštadienį Rusija raketomis ir nepilotuojamaisiais orlaiviais smogė Ukrainos sostinei, keliuose rajonuose apgriaudama pastatus ir namus bei sužeisdama mažiausiai aštuonis žmones.

Rusija atakavo Kyjivą: 8 žmonės sužeisti, liepsnoja pastatai (nuotr. SCANPIX)
27

Kyjivo valdžia pranešė, kad šeštadienį Rusija raketomis ir nepilotuojamaisiais orlaiviais smogė Ukrainos sostinei, keliuose rajonuose apgriaudama pastatus ir namus bei sužeisdama mažiausiai aštuonis žmones.

REKLAMA
1

Sprogimai sostinėje. Miestas patiria balistinę ataką“, – platformoje „Telegram“ pranešė Kyjivo meras Vitalijus Kličko.

„Šiuo metu sostinėje 8 sužeisti žmonės“, – kitame įraše pranešė jis ir pridūrė, kad trys iš jų paguldyti į ligoninę.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Jis sakė, kad Desnianskio ir Darnickio rajonuose negyvenamuosiuose pastatuose kilo „dideli gaisrai“.

REKLAMA
REKLAMA

Miesto karinės administracijos vadovas Tymuras Tkačenka sakė, kad žala padaryta ir Dnieprovskio rajone. Jis pranešė apie sužeistuosius, tačiau jų skaičiaus nenurodė.

REKLAMA

Išpuolis įvykdytas karui priartėjus prie ketvirtos žiemos ir Kyjivo sąjungininkams Vakaruose didinant spaudimą Rusijai.

Starmeris paragino sąjungininkus sustiprinti Kyjivo tolimojo nuotolio raketų pajėgumus

Penktadienį, praėjus dienai po to, kai ES vadovai ėmėsi veiksmų dar dvejus metus finansuoti Ukrainos gynybą, Didžiosios Britanijos ministras pirmininkas Keiras Starmeris paragino sąjungininkus sustiprinti Kyjivo tolimojo nuotolio raketų pajėgumus.

REKLAMA
REKLAMA

Karas Ukrainoje. 2025-ųjų spalis
(27 nuotr.)
(27 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Karas Ukrainoje. 2025-ųjų spalis

Šią savaitę Jungtinės Valstijos ir Europos Sąjunga taip pat paskelbė apie naujas sankcijas Rusijos energetikai, kuriomis siekiama paralyžiuoti jos karo ekonomiką.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Putino pasiuntinys: Rusija, JAV ir Ukraina – arti diplomatinio sprendimo (nuotr. SCANPIX)
Putino pasiuntinys: Rusija, JAV ir Ukraina – arti diplomatinio sprendimo (1)
Rusų ataka Ukrainoje (nuotr. SCANPIX)
Karas Ukrainoje. „Bloomberg“ analitikas: be 3 garantijų Ukraina negalės pasiekti taikos (3)
„Frontas braška per siūles“: Ukrainoje prabilta apie sunkumus (nuotr. SCANPIX)
„Frontas braška per siūles“: Ukrainoje prabilta apie sunkumus (47)
NYT: Europos atkaklumas jau davė vaisių (nuotr. SCANPIX)
NYT: Europos atkaklumas jau davė vaisių

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų