Rusija atakavo Kyjivą: 8 žmonės sužeisti, liepsnoja pastatai

„Sprogimai sostinėje. Miestas patiria balistinę ataką“, – platformoje „Telegram“ pranešė Kyjivo meras Vitalijus Kličko.
„Šiuo metu sostinėje 8 sužeisti žmonės“, – kitame įraše pranešė jis ir pridūrė, kad trys iš jų paguldyti į ligoninę.
Jis sakė, kad Desnianskio ir Darnickio rajonuose negyvenamuosiuose pastatuose kilo „dideli gaisrai“.
Miesto karinės administracijos vadovas Tymuras Tkačenka sakė, kad žala padaryta ir Dnieprovskio rajone. Jis pranešė apie sužeistuosius, tačiau jų skaičiaus nenurodė.
Išpuolis įvykdytas karui priartėjus prie ketvirtos žiemos ir Kyjivo sąjungininkams Vakaruose didinant spaudimą Rusijai.
Starmeris paragino sąjungininkus sustiprinti Kyjivo tolimojo nuotolio raketų pajėgumus
Penktadienį, praėjus dienai po to, kai ES vadovai ėmėsi veiksmų dar dvejus metus finansuoti Ukrainos gynybą, Didžiosios Britanijos ministras pirmininkas Keiras Starmeris paragino sąjungininkus sustiprinti Kyjivo tolimojo nuotolio raketų pajėgumus.
Šią savaitę Jungtinės Valstijos ir Europos Sąjunga taip pat paskelbė apie naujas sankcijas Rusijos energetikai, kuriomis siekiama paralyžiuoti jos karo ekonomiką.
