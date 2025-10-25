Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!
Karas Ukrainoje. „Bloomberg“ analitikas: be 3 garantijų Ukraina negalės pasiekti taikos
Tik realios saugumo garantijos leis Ukrainai pasiekti ilgalaikį taikos susitarimą su Rusija, teigia „Bloomberg“ apžvalgininkas, JAV admirolas atsargos Jamesas Stavridis. Jo teigimu, bet koks taikus susitarimas turi apimti tris pagrindines sritis – jūrą, orą ir sausumą – bei užtikrinti, kad Ukraina galėtų apsiginti nuo naujos agresijos.
„Ukraina turi gauti garantijas, kad Rusijos Juodosios jūros laivynas nebandys blokuoti jos prekybos, ypač žemės ūkio produktų ir kalio trąšų eksporto. Iki karo Ukraina buvo „Europos duonos aruodai“, ir bet kokiame taikos susitarime jos galimybė eksportuoti kviečius bei kitus produktus per Odesą ir kitus uostus bus lemiamas veiksnys jos ekonomikai“, – rašo jis.
J. Stavridis mano, kad reikės nuolatinio NATO karinių jūrų pajėgų buvimo: dviejų–trijų eskadrinių minininkų arba fregatų bazėse, atitinkamo skaičiaus minų tralerių ir adekvačios oro apsaugos, įskaitant tolimųjų nuotolių jūrų patruliavimo lėktuvus, pavyzdžiui, JAV P-8 „Poseidon“. Toks kontingentas galėtų veikti iš NATO uostų Rumunijoje, Bulgarijoje ir Turkijoje.
Analitikas pažymi, kad oro garantijos turi tiek puolamąjį, tiek gynybinį aspektą. Svarbiausia gynybinė priemonė – nustatyti neskraidymo zoną virš likusios Ukrainos teritorijos, kurią užtikrintų NATO ir Ukrainos karinės oro pajėgos.
Kadangi vis daugiau JAV pagamintų F-16 per Europos sąjungininkus pasiekia Kyjivą, tokią zoną būtų paprasta įgyvendinti užtikrinant NATO ir Ukrainos karinių oro pajėgų operatyvinį suderinamumą.
J. Stavridis rašo: „Logiška skrydžių draudimo zonos vadavietė galėtų būti aljanso aviacijos bazė Ramšteine (Vokietija), kurią galėtų saugoti 40–50 NATO lėktuvų – patruliniai naikintuvai ir AWACS valdymo bei kontrolės lėktuvai.
Oro pajėgų puolamasis komponentas būtų tolimos veikimo raketos, pavyzdžiui, „Tomahawk“, kurių veikimo nuotolis siekia apie 2400 km. Ukrainai turint didesnį raketų arsenalą, ji galėtų reikšmingai kelti grėsmę kritiškai svarbiai Rusijos ekonominei infrastruktūrai, ypač naftos ir dujų sistemoms.“
Be to, pasak J. Stavridžio, saugumo garantijos sausumoje reikalauja sudėtingesnio politinio sprendimo nei kitose srityse.
Gali prireikti mažiausiai 10 tūkst. karių iš NATO šalių, veikiančių pagal savo nacionalines vėliavas, t. y. „norinčiųjų koalicijos“.
Tai būtų daugiausia fronto šalys, Lenkija, Baltijos valstybės, Suomija ir Švedija, ir jų kariniai daliniai. Jie galėtų veikti vieningos vadovybės rėmuose (galbūt vadovaujami Lenkijos generolo) ir būti dislokuoti penkiais dideliais kontingentais palei naująją Ukrainos–Rusijos sieną.
J. Stavridis taip pat pabrėžia, kad viena sausumos saugumo garantijų dalis turėtų būti nuolatinė prieiga prie vakarietiškų sausumos karo sistemų (šaudmenų, artilerijos, tankų, minų ir kitų būtinų priemonių), kurias teiktų rėmėjos šalys.
„Ukraina turi būti apsaugota ir nuo Rusijos kibernetinių atakų: būtina pagalba iš JAV bei kitų sąjungininkių sudarytos specialistų grupės“, – aiškina apžvalgininkas.
„Turėdama tokį saugumo garantijų paketą – jūroje, ore, sausumoje ir kibernetinėje erdvėje – Ukraina galėtų realiai svarstyti sandorį „žemė mainais už taiką“. Taigi vienintelis priimtinas kelias į priekį yra tai, kad Vakarai susitartų dėl realių garantijų, užtikrinančių ilgalaikę Ukrainos gerovę ir saugumą“, – rašo J. Stavridis.